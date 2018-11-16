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Старательный Ари, провалившийся Нойштедтер и спасительный Джикия: оценки игроков сборной России по итогам матча с Германией
Фактически резервный состав сборной России провёл неудачный матч с Германией. В Лейпциге россияне больше напоминали себя образца до чемпионата мира. В то же время обновлённая Бундестим своей активностью поставила в тупик гостей. После перерыва игра россиян преобразилась, но было уже поздно. Rusfootball.info разбирает индивидуальные действия подопечных Станислава Черчесова.
Понятно, что результат в данном матче уходил на второй план. Но до перерыва игра российской сборной (даже без учёта неутешительного счёта) вызывала удручающее впечатление. Светлых пятен было немного, Ари нельзя было отказать в старании, но КПД оставлял желать лучшего. Защита и опорники чудили, подарив сопернику множество моментов. Но самое главное, что гости действовали совсем скованно и боязливо, отказавшись от высокого прессинга. После перерыва, задействовав этот компонент, российская сборная преобразилась. Пусть выправить положение уже не удалось, но, по крайней мере, настроение улучшилось.
Андрей Лунёв – 2.5. Соперник нанёс в этом матче шесть ударов в створ ворот, не оставив Лунёву шансов на спасение. Голкипер «Зенита» не виноват ни в одном из пропущенных мячей. В каждом из эпизодов соперник забивал из убойных позиций без каких-либо шансов для голкипера. В то же время Лунёв спасал там, где мог, практически не ошибался под прессингом немцев. По-настоящему проверить готовность Лунёва толком и не удалось: либо удары были неберущимися, либо – слишком лёгкими.
Роман Нойштедтер – 1.0. Нойштедтер – один из тех, кто провалил игру. В первом тайме форварды сборной Германии легко забегали за спины российских защитников. Особенно от этого страдал Нойштедтер, которого очень легко оббежал Гнабри, забивший третий мяч. Также Роман сыграл неудачно и в моменте со вторым голом во время углового.
Кирилл Набабкин - 1.5. Появление Набабкина в стартовом составе – вынужденная мера. И сама игра Кирилла натолкнула на мысль, что сейчас ему в сборной толком делать нечего. Немцы очень уверенно использовали фланги, где Гнабри и Зане творили всё, что хотели. Из раза в раз соперник подавал и вешал с флангов, а Набабкин не успевал за более быстрыми соперниками. Естественно, что о подключением к атакам защитника ЦСКА речи не было вовсе.
Георгий Джикия – 2.5. Джикия – один из немногих, кто может занести себе этот матч в актив. Если бы не защитник «Спартака», счёт мог бы стать совсем неприличным. В нескольких эпизодах именно Джикия прерывал передачи на пустые ворота и выбивал мяч у нападающих немцев, находившихся в убойной ситуации. Впрочем, периодически Джикия выдёргивался слишком высоко, оставляя Нойштедтера без должной поддержки.
Константин Рауш 1.5. Рауш неплохо подключался к атакам сборной России, проявив себя в этом компоненте лучше, чем Набабкин, но все передачи и навесы «динамовца» были совсем неточными. Также Рауш имел лучший момент россиян в первом тайме, но совсем неудачно исполнил штрафной из убойной позиции. Но главное, что фланг Рауша превратился в проходной двор.
Юрий Газинский 1.5. Плохо, когда едва ли не главным распасовщиком команды становится Юрий Газинский – старательный футболист, но слишком прямолинейный. В ряде эпизодов опорник «Краснодара» терял мяч в простейших ситуациях, за что получил нагоняй от Черчесова в концовке первого тайма. Газинский виноват и в третьем голе немцев: он позволил отдать классную передачу на ход Гнабри.
Далер Кузяев – 2.5. Кузяев – автор лучшего момента российской сборной в матче. Далер классно поборолся за мяч на чужой половине поля и вывел фактически один на один с Нойером Ионова. Жаль, что ростовчанин промахнулся из отличной позиции. Кузяев был традиционно активен, проделал огромный объём работы, но без должной поддержки он был бессилен.
Александр Ерохин – 2.0. Полузащитник «Зенита» запомнился чудовищным подкатом, который привёл к травме Хектора. В плане созидания у Ерохина были серьёзные проблемы: на лицо усталость в концовке тяжёлого сезона. Зато не откажешь ему в старании и боевитости.
Алексей Ионов – 2.0. Старательный Ионов упустил лучший момент матча в составе российской сборной. Как всё здорово сделал Алексей, но сплоховал с ударом! В остальном Ионов пытался использовать свои фирменные забегания, но то ли его не видели партнёры, то ли сам Алексей действовал невпопад.
Алексей Миранчук – 2.0. Миранчук превратился в главного креативщика этой обновлённой команды, но со своими функциями, пожалуй, справился неважно. Хавбек «Локо» должен был ещё и играть оттянутого нападающего, но в первом тайме совершенно не прессинговал и не помогал цепляться за мячи у чужой штрафной. В то же время Миранчук сделал несколько классных передач.
Ари - 2.0. В плане старания, наверное, был лучшим среди всех россиян. Дебют в сборной – момент волнительный. И видно, что для Ари этот матч был очень важным. Но, наверное, российский бразилец немного перегорел. В первые десять минут матча он дважды залез в офсайд в довольно простых ситуациях, а в конце тайма авантюрно пробил с 35 метров. Со старанием всё было отлично, с КПД – беда.
Антон Заболотный – 1.0. Впрочем, Ари проявил себя куда лучше в этом матче, чем Заболотный. Форвард «Зенита» провёл чудовищный матч во всех смыслах. Антон загубил несколько потенциально опасных контратак, действуя неуклюже во время приёма мяча. Отскок на три метра стал фирменной чертой игры Заболотного. В то же время форвард «Зенита» считанное количество раз выигрывал верховую борьбу. На фоне такой игры Ари был просто великолепен.
Антон Миранчук – 1.5. Сыграл хуже брата, хотя времени у Антона было предостаточно (около 30 минут). В концовке ещё и упустил игрока немецкой сборной, который нанёс опаснейший удар после розыгрыша углового.
Руслан Камболов – 1.5. Камболов сильно напоминает Газинского, отлично борется, старается, бьётся, но с пасом у Руслана беда. В нескольких эпизодах опорник «Рубина» здорово перехватывал мяч, здесь бы сделать точную передачу, но мяч упорно летел в ноги соперников. Это – чистый разрушитель, у которого должны быть соответствующие функции.
Фёдор Кудряшов – б/о. За 15 минут, которые Кудряшову отвёл на поле Черчесов, не запомнился ничем.
Дмитрий Полоз – 2.0. Полоз получил 15 минут игры, нанёс неточный удар от линии штрафной и заработал угловой в тяжёлой ситуации, протащив мяч по флангу. Всё – лучше, чем действия Заболотного.
Андрей Семёнов – б/о. Семёнов сыграл чуть более десяти минут, совсем неудачно пробил головой после углового. Больше сказать о его игре нечего.
Товарищеский матч
Германия – Россия 3:0
Голы: Сане, 8, Зюле, 25, Гнабри, 40.
Германия: Нойер, Киммих, Зюле, Рюдигер (Та, 61), Гинтер, Хектор, Вернер (Брандт, 65), Керер, Хаверц (Руди, 65), Сане (Горецка, 77), Гнабри (Мюллер, 73).
Россия: Лунёв, Набабкин (Семёнов, 79), Нойштедтер, Джикия, Рауш (Кудряшов, 73), Газинский, Кузяев (Камболов, 71), Ерохин, Ионов (Полоз, 75), Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 61), Ари.
Предупреждения: Ерохин, 64.
Фото - Championat.com, Sports.ru
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Понятно, что результат в данном матче уходил на второй план. Но до перерыва игра российской сборной (даже без учёта неутешительного счёта) вызывала удручающее впечатление. Светлых пятен было немного, Ари нельзя было отказать в старании, но КПД оставлял желать лучшего. Защита и опорники чудили, подарив сопернику множество моментов. Но самое главное, что гости действовали совсем скованно и боязливо, отказавшись от высокого прессинга. После перерыва, задействовав этот компонент, российская сборная преобразилась. Пусть выправить положение уже не удалось, но, по крайней мере, настроение улучшилось.
Андрей Лунёв – 2.5. Соперник нанёс в этом матче шесть ударов в створ ворот, не оставив Лунёву шансов на спасение. Голкипер «Зенита» не виноват ни в одном из пропущенных мячей. В каждом из эпизодов соперник забивал из убойных позиций без каких-либо шансов для голкипера. В то же время Лунёв спасал там, где мог, практически не ошибался под прессингом немцев. По-настоящему проверить готовность Лунёва толком и не удалось: либо удары были неберущимися, либо – слишком лёгкими.
Роман Нойштедтер – 1.0. Нойштедтер – один из тех, кто провалил игру. В первом тайме форварды сборной Германии легко забегали за спины российских защитников. Особенно от этого страдал Нойштедтер, которого очень легко оббежал Гнабри, забивший третий мяч. Также Роман сыграл неудачно и в моменте со вторым голом во время углового.
Нойштедтер наблюдает за тем, как Зюле забивает второй мяч
Кирилл Набабкин - 1.5. Появление Набабкина в стартовом составе – вынужденная мера. И сама игра Кирилла натолкнула на мысль, что сейчас ему в сборной толком делать нечего. Немцы очень уверенно использовали фланги, где Гнабри и Зане творили всё, что хотели. Из раза в раз соперник подавал и вешал с флангов, а Набабкин не успевал за более быстрыми соперниками. Естественно, что о подключением к атакам защитника ЦСКА речи не было вовсе.
Георгий Джикия – 2.5. Джикия – один из немногих, кто может занести себе этот матч в актив. Если бы не защитник «Спартака», счёт мог бы стать совсем неприличным. В нескольких эпизодах именно Джикия прерывал передачи на пустые ворота и выбивал мяч у нападающих немцев, находившихся в убойной ситуации. Впрочем, периодически Джикия выдёргивался слишком высоко, оставляя Нойштедтера без должной поддержки.
Джикия спас команду ещё от нескольких голов
Константин Рауш 1.5. Рауш неплохо подключался к атакам сборной России, проявив себя в этом компоненте лучше, чем Набабкин, но все передачи и навесы «динамовца» были совсем неточными. Также Рауш имел лучший момент россиян в первом тайме, но совсем неудачно исполнил штрафной из убойной позиции. Но главное, что фланг Рауша превратился в проходной двор.
Юрий Газинский 1.5. Плохо, когда едва ли не главным распасовщиком команды становится Юрий Газинский – старательный футболист, но слишком прямолинейный. В ряде эпизодов опорник «Краснодара» терял мяч в простейших ситуациях, за что получил нагоняй от Черчесова в концовке первого тайма. Газинский виноват и в третьем голе немцев: он позволил отдать классную передачу на ход Гнабри.
Далер Кузяев – 2.5. Кузяев – автор лучшего момента российской сборной в матче. Далер классно поборолся за мяч на чужой половине поля и вывел фактически один на один с Нойером Ионова. Жаль, что ростовчанин промахнулся из отличной позиции. Кузяев был традиционно активен, проделал огромный объём работы, но без должной поддержки он был бессилен.
Александр Ерохин – 2.0. Полузащитник «Зенита» запомнился чудовищным подкатом, который привёл к травме Хектора. В плане созидания у Ерохина были серьёзные проблемы: на лицо усталость в концовке тяжёлого сезона. Зато не откажешь ему в старании и боевитости.
Алексей Ионов – 2.0. Старательный Ионов упустил лучший момент матча в составе российской сборной. Как всё здорово сделал Алексей, но сплоховал с ударом! В остальном Ионов пытался использовать свои фирменные забегания, но то ли его не видели партнёры, то ли сам Алексей действовал невпопад.
Алексей Миранчук – 2.0. Миранчук превратился в главного креативщика этой обновлённой команды, но со своими функциями, пожалуй, справился неважно. Хавбек «Локо» должен был ещё и играть оттянутого нападающего, но в первом тайме совершенно не прессинговал и не помогал цепляться за мячи у чужой штрафной. В то же время Миранчук сделал несколько классных передач.
Обновлённая российская сборная
Ари - 2.0. В плане старания, наверное, был лучшим среди всех россиян. Дебют в сборной – момент волнительный. И видно, что для Ари этот матч был очень важным. Но, наверное, российский бразилец немного перегорел. В первые десять минут матча он дважды залез в офсайд в довольно простых ситуациях, а в конце тайма авантюрно пробил с 35 метров. Со старанием всё было отлично, с КПД – беда.
Антон Заболотный – 1.0. Впрочем, Ари проявил себя куда лучше в этом матче, чем Заболотный. Форвард «Зенита» провёл чудовищный матч во всех смыслах. Антон загубил несколько потенциально опасных контратак, действуя неуклюже во время приёма мяча. Отскок на три метра стал фирменной чертой игры Заболотного. В то же время форвард «Зенита» считанное количество раз выигрывал верховую борьбу. На фоне такой игры Ари был просто великолепен.
Антон Миранчук – 1.5. Сыграл хуже брата, хотя времени у Антона было предостаточно (около 30 минут). В концовке ещё и упустил игрока немецкой сборной, который нанёс опаснейший удар после розыгрыша углового.
Руслан Камболов – 1.5. Камболов сильно напоминает Газинского, отлично борется, старается, бьётся, но с пасом у Руслана беда. В нескольких эпизодах опорник «Рубина» здорово перехватывал мяч, здесь бы сделать точную передачу, но мяч упорно летел в ноги соперников. Это – чистый разрушитель, у которого должны быть соответствующие функции.
Фёдор Кудряшов – б/о. За 15 минут, которые Кудряшову отвёл на поле Черчесов, не запомнился ничем.
Дмитрий Полоз – 2.0. Полоз получил 15 минут игры, нанёс неточный удар от линии штрафной и заработал угловой в тяжёлой ситуации, протащив мяч по флангу. Всё – лучше, чем действия Заболотного.
Андрей Семёнов – б/о. Семёнов сыграл чуть более десяти минут, совсем неудачно пробил головой после углового. Больше сказать о его игре нечего.
Товарищеский матч
Германия – Россия 3:0
Голы: Сане, 8, Зюле, 25, Гнабри, 40.
Германия: Нойер, Киммих, Зюле, Рюдигер (Та, 61), Гинтер, Хектор, Вернер (Брандт, 65), Керер, Хаверц (Руди, 65), Сане (Горецка, 77), Гнабри (Мюллер, 73).
Россия: Лунёв, Набабкин (Семёнов, 79), Нойштедтер, Джикия, Рауш (Кудряшов, 73), Газинский, Кузяев (Камболов, 71), Ерохин, Ионов (Полоз, 75), Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 61), Ари.
Предупреждения: Ерохин, 64.
Фото - Championat.com, Sports.ru
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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