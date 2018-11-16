Роман Нойштедтер: игра с немцами - уже история, сейчас думаем только о Швеции

Защитник сборной России Роман Нойштедтер прокомментировал поражение от Германии (0:3)."Мы хорошо подготовились, но в начале игры у нас не все получалось, мы выбирали неправильные решения. Вскоре мы перестроились, но было уже поздно. Эта игра — уже история, думаем о Швеции. Мы должны ее побеждать и занимать первое место в группе в Лиге наций", – сказал Нойштедтер.