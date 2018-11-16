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Роман Нойштедтер: игра с немцами - уже история, сейчас думаем только о Швеции

Защитник сборной России Роман Нойштедтер прокомментировал поражение от Германии (0:3).

"Мы хорошо подготовились, но в начале игры у нас не все получалось, мы выбирали неправильные решения. Вскоре мы перестроились, но было уже поздно. Эта игра — уже история, думаем о Швеции. Мы должны ее побеждать и занимать первое место в группе в Лиге наций", – сказал Нойштедтер.

Sport24
Теги: Сборная России Сборная Германии Сборная Швеции Нойштедтер
Сегодня, 08:32
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#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 09:10)
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Болеет за:
«Ростов»
".....Мы должны ее побеждать и занимать первое место в группе в Лиге наций", – сказал Нойштедтер.

А победа в групповом турнире Лиги наций была так близка.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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