Новости партнеров

Алана Мамаева: у Паши интернациональная поддержка, никакого расизма нет

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, на своей странице в «Инстаграме» опубликовала несколько фото в поддержку мужа. На них запечатлены знакомые 30-летнего игрока, которые держат футболку «быков» с его именем. Фотографии Алана сопроводила хэштегом #freemamaev.

«Паше выражают поддержку различные спортсмены и люди, которые его знают. Многие из них иностранцы, что говорит об интернациональной поддержке, а также о том, что нет никакого расизма, как многие писали. До Паши поддержка доходит — ему многие пишут письма», — цитирует Мамаеву «Чемпионат».
Теги: Мамаев
Сегодня, 19:52
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.