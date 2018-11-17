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Эдуард Безуглов: Черышеву на восстановление потребуется еще две-три недели

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов поделился состоянием здоровья полузащитника Александра Головина и полузащитника Дениса Черышева.

"У Головина завтра-послезавтра будет контрольный медосмотр во Франции. Будет принято решение, когда он начнет тренироваться.

С Денисом Черышевым мы тоже на постоянной связи. Ориентировочно сроки его восстановления составят две-три недели", – сказал Безуглов.

Сборная России
Теги: Сборная России Черышев Денис
Сегодня, 08:26
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