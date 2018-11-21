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Станислав Черчесов: поражение заслуженное, шведы играли качественнее

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от гостевого матча Лиги наций против национальной команды Швеции, который завершился поражением российских футболистов со счетом 0:2.

"Поражение заслуженное. Шведы играли качественнее. Первый шанс имели мы, когда Ионов вышел один на один, но в целом не были сбалансированы. Мы провели хороший чемпионат мира и Лигу наций, поделили очки с первым местом. Понятно, что хотели выйти в Лигу А, но этот сбор — с немцами и хорошей домашней командой Швецией — трудно провести без хорошей подготовки. Тем более у нас многие отсутствовали, а у шведов все были в обойме с первой игры.

За счет чего сборная должна была отыгрываться? В первом тайме Полоз не случайно играл. Мы рассчитывали, что они сначала пойдут в атаку — все-таки играли через два дня на третий, и было понятно, что силы их небезграничны. Расчет был на быстрые контратаки. Любой гол мог решить в нашу сторону, 1:1 нас бы устраивало. Поэтому мы не бросались вперед. А то, что Дзюба умеет цепляться за мяч, мы знаем. Но шведы играют компактно, сложно ловить их между линиями. Несколько раз нам это удавалось. Но когда 10-15 минут остается, уже начали играть в навал", - цитирует Черчесова Sport24.
Теги: Черчесов Сборная России Сборная Швеции
Сегодня, 02:07
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#3  Шампиньон  Столица Мира (Сегодня, 02:54)
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Болеет за:
«Зенит»
Antip7,
Лично я вообще не понимаю за какие заслуги Ари в сборной. Молодой и перспективный ? Если бы сейчас вызвали Аршавина, он даже в таком возрасте лучше.
Почему молодой и талантливый парень Чалов сидит на лавке ? В общем возвращаемся к старому.
Усы Черчесова не работают. bowtie
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
#2  filin89  Коми Африка (Сегодня, 02:49)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Шведы играли качественней? Они в футбол играли, вот и все! А этот баран какую тактику выбрал?! Эй защитник, пи3дани на Дзюбу! Я, сильно, сомневаюсь, что Джикия сам принимал решения хeрачить, постоянно, на Артема. Это установка. Eбaнутая, донельзя, установка! Ну а усиливать игру Камболовым( кто это вообще, на самом деле? что он делает в сборной?) это финиш... Нам забивать надо, а Черчес Камболова выпускает... Который хyяpит с позиций, с каких Ибрагимович постеснялся бы пробить! Заболотный это вообще атас... Такой бездарь... Почему он выходит на поле? В запасе лучший бомбардир чампа, а выходит Зоболотный.. у которого вместо ног ветки ростут... Поражение, чисто, тренерское. Мне плевать, что мы из группы не вышли, я вaxуе от продемонстрированной игры,, как можно выходить на поле с такой тактикой...
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#1  Antip7   (Сегодня, 02:17)
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Сегодня чисто тренерское поражение. Играть со шведами в шведский футбол? Ну -ну. Ерохин провалил матч- потому что просто не успевал за шведами и выдохся, его польза в созидании около штрафной в центре, как связующего оборону и нападение (а его заставили копировать Фернандеса). Кузяев провалил матч - потому что не было с кем обыграться в центре. Газинский тихоход, он не связующий, скорее разрушитель, тоже не успевал то назад, то вперед (поэтому центр совсем просел). Игнатьев - плохо провалил ЛЧ, какая сборная? Миранчуки разыгрались, но сидят на замене, хотя игра низом -их конёк. Чалову можно было дать шанс сыграть минут пятнадцать? Играть нужно было низом (шведы и на ЧМ играли через фланговые диагонали) - прервал низом, пас -пас - и в дамки (Ионов так 1в1 вышел, но не отдал пас, потому что как баран, не видит поля, и что у него под носом). Дзюба мячи доставал, но не было подбора, про прессинг вообще молчу. И теперь вишенка - знаете почему Ари вышел, пытался комбинировать, но атака в целом пропала? Потому что ОН НЕ ЗНАЕТ РУССКИЙ. В клубе - худо -бедно, за пару лет, можно научиться понимать партнеров по жестам, подсказки тренера и пр. А тут он просто теряется.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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