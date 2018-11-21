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Артем Дзюба: не думаю, что сборная сильно зависит от меня

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение от Швеции (0:2).

"У нас выбыло четыре-пять ключевых футболистов. Забери у любой команды столько игроков, она будет выступать не так, как привыкла. Немцы очень сильны, матч товарищеский, но понимаешь, что такое топ-уровень.

Шведы – немного другие, они организованные, хороши с флангов, со стандартов, но обидно, потому что мы все это знали. Нельзя было уступить им в борьбе. В Калининграде борьбу мы выиграли и имели преимущество. Здесь проиграли борьбу, поэтому они постоянно создавали моменты.

Не думаю, что сборная сильно зависит от меня. Нет такой задачи – постоянно грузить в мою сторону. Иногда злоупотребляем, да. Но это из-за того, что нужно играть смелее, наглее. Не хватило креатива у нас. Не хватило Головина, Зобнина. Зоба – вообще мотор команды. Не хватило Марио Фернандеса, грамотного и умного, Черышева, который несется. Трудно без ребят", - сказал Дзюба.
Теги: Дзюба Сборная России Сборная Швеции
Сегодня, 11:11
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#7  бородач  счётная палата (Сегодня, 11:32)
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Болеет за:
«Динамо» М
Дзюбу запомнили не как яркого игрока,а как стропилу прикладывающую руку в воинском приветствии к башке ---нету у нас в сборной -ни единства ни индивидуально сильных игроков типа Аршавина ,а значит сборная гавно...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#6  sparwik53  Виктор (Сегодня, 11:29)
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Болеет за:
«Спартак»
Все правильно игра вперед на Дзюбу это уже не интересно, и не результативно. Один в поле не воин, пора на технику переходить, а это не для Ионова и Заболотного, да и Артем в такой игре только в защите может помогать.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#5  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 11:27)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Не хватило ровно трех человек - Зобнина, Черышева и Фернандеса. Все остальное - вариации и глум. Это прекрасно вчера все увидели

i kstati eto po 1 4eloveku v kazhdoi linii. zhal 4to zamenit nekem


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vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#4  капля никотина  Москва (Сегодня, 11:26)
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Не хватило ровно трех человек - Зобнина, Черышева и Фернандеса. Все остальное - вариации и глум. Это прекрасно вчера все увидели
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#3  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 11:22)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе (С)

все вчера видели, что и ты от сборной никуя не зависишь..

только язык твой зависит от тебя, да дол6оё6ы- журнашлюхи, с каких-то куёв напялившие на тебя мантию спасительной суперзвезды расейскава куйбола.

dzyuba ne vinovat!
dzyuba kvadratnii - mya4 kruglii
v dzyubu nado to4no popast i togda v vorota otletit. v4era ne popali


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vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#2  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:21)
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Болеет за:
«Спартак»
бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе (С)

все вчера видели, что и ты от сборной никуя не зависишь..

даже язык твой не зависит от тебя, существуя в каком-то своём параллельном от тебя измерении..
..
от тебя зависят только дол6оё6ы- журнашлюхи, с каких-то куёв напялившие на тебя мантию спасительной суперзвезды расейскава куйбола
а ты, бездарное полено, и повёлся на это.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 11:19)
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Болеет за:
«Спартак»
dumat vredno
mya4 kruglii


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vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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