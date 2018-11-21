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Источник: Дмитрию Аленичеву вернули водительские права

По информации источника главному тренеру "Енисея" Дмитрию Аленичеву вернули водительские права.

Напомним, 17 ноября специалиста задержали по подозрению в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. Сообщалось, что Аленичев вел себя агрессивно по отношению к органам правопорядка и отказался проходить тест на количество алкоголя в крови.

Сам Аленичев был уверен, что вся ситуация была фальсифицирована. По его словам, против него ведется информационная кампания с целью вынудить уйти в отставку с поста главного тренера красноярской команды.

Sport24
Теги: Аленичев Енисей
Сегодня, 15:33
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#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 15:43)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ну, насколько я понимаю, по закону любой водитель (независимо от ранга), отказавшийся проходить освидетельствование, лишается по суду прав... поскольку фактически признается управлявшим авто в состоянии опьянения. Но, как говорится, вот что "связи животворящие" в России делают. Не все живут по закону. Кому-то можно, оказывается, и отказаться от освидетельствования. И ничего. И чего мы тогда хотим от страны?


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  nedva  Russia (Сегодня, 15:39)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну, вот, выходит, что действительно была подстава.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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