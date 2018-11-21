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РФС отклонил предложение ужесточить наказание для клубов за пиротехнику

Предложение ужесточить наказание для клубов за применение болельщиками пиротехники не принято на комитете Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками, рекомендаций о вынесении этого вопроса на исполком РФС не выработано, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в среду глава комитета Владимир Маркин заявил РИА Новости, что одним из предложений комитета по борьбе с нарушениями закона болельщиками является возможность закрывать отдельные сектора стадионов или проведение матча без зрителей за использование пиротехники.

"Предложение об ужесточении наказания клубов по применению болельщиками пиротехники не прошло на комитете по безопасности и работе с болельщиками. Никаких рекомендаций об изменениях в дисциплинарный регламент РФС комитет не выработал, чтобы предложение было вынесено на исполком РФС", - сказал источник.
Сегодня, 22:22
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#1  студия дускай   (Сегодня, 22:39)
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можно попробовать запускать болелов только руки за спину в наручниках а при выходе снимать
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
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