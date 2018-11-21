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РФС в виде исключения разрешил "Енисею" провести матч с "Ахматом" в манеже

РФС разрешил красноярскому "Енисею" провести домашний матч 16-го тура чемпионата России с грозненским "Ахматом" в крытом манеже, это сделано в виде исключения.

В среду в Москве состоялось заседание бюро исполкома РФС.

"Допустить в виде исключения крытый футбольный манеж "Футбол-Арена "Енисей" (Красноярск) к проведению матча 16-го тура чемпионата России по футболу между ФК "Енисей" и ФК "Ахмат". При этом "Енисей" должен до даты проведения указанного матча обеспечить наличие соответствующих согласований с органом внутренних дел", – говорится на официальном сайте РФС.
Теги: Ахмат Енисей
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