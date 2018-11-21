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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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РФС в виде исключения разрешил "Енисею" провести матч с "Ахматом" в манеже
РФС разрешил красноярскому "Енисею" провести домашний матч 16-го тура чемпионата России с грозненским "Ахматом" в крытом манеже, это сделано в виде исключения.
В среду в Москве состоялось заседание бюро исполкома РФС.
"Допустить в виде исключения крытый футбольный манеж "Футбол-Арена "Енисей" (Красноярск) к проведению матча 16-го тура чемпионата России по футболу между ФК "Енисей" и ФК "Ахмат". При этом "Енисей" должен до даты проведения указанного матча обеспечить наличие соответствующих согласований с органом внутренних дел", – говорится на официальном сайте РФС.
В среду в Москве состоялось заседание бюро исполкома РФС.
"Допустить в виде исключения крытый футбольный манеж "Футбол-Арена "Енисей" (Красноярск) к проведению матча 16-го тура чемпионата России по футболу между ФК "Енисей" и ФК "Ахмат". При этом "Енисей" должен до даты проведения указанного матча обеспечить наличие соответствующих согласований с органом внутренних дел", – говорится на официальном сайте РФС.
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