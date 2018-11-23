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Дмитрий Маликов пригласил болельщиков "Локомотива" придти с мамами на матч с "Уралом"

Народный артист России Дмитрий Маликов, который выступит на "РЖД Арене" перед матчем "Локомотив" - "Урал", призвал болельщиков железнодорожников придти на игру со своими мамами.

"Давно что-то я не собирал стадионов. Жду тебя завтра, 23 ноября, с мамой на "Локо". До завтра!", — сказал Маликов.

Теги: Локомотив Урал
Сегодня, 00:07
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#3  coban  сегодня (Сегодня, 01:57)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: alexpyat
Может еще сектор с пеленальными столиками открыть?


)))
Ну что ж, девчонки подросли..стали мамками. Жизнь, чего уж..)))
"Все бабы - стервы, весь мир - бардак,
Когда болеешь за Спартак!
Прекрасны женщины и мир красив! -
Когда с тобой ЛОКОМОТИВ!"
Вперёд, тётки))


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 00:48)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: alexpyat
Может еще сектор с пеленальными столиками открыть?

Если нет пока, то нужно будет открыть.
В чем проблемы то, это ведь рекламная акция. Пусть и мамы приходят и папы, да хоть кто.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 00:33)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
И кому в голову пришло пригласить Маликова и такой слоган? У Геркуса теперь в планах привлечь на стадион мам болельщиков? Может еще сектор с пеленальными столиками открыть?
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
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