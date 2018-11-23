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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Дмитрий Маликов пригласил болельщиков "Локомотива" придти с мамами на матч с "Уралом"
Народный артист России Дмитрий Маликов, который выступит на "РЖД Арене" перед матчем "Локомотив" - "Урал", призвал болельщиков железнодорожников придти на игру со своими мамами.
"Давно что-то я не собирал стадионов. Жду тебя завтра, 23 ноября, с мамой на "Локо". До завтра!", — сказал Маликов.
"Давно что-то я не собирал стадионов. Жду тебя завтра, 23 ноября, с мамой на "Локо". До завтра!", — сказал Маликов.
Уже больше недели @DmitryMalikov строит планы собрать нас всех на «РЖД Арене».— ФК Локомотив (@fclokomotiv) November 22, 2018
Поддерживаем маэстро и призываем вас не забыть взять на игру маму ?#ЛокоУрал уже завтра! pic.twitter.com/kvJwDZveiv
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