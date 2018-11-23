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"Ахмат" и РПЛ против "Енисея" и РФС. В проигравших – здравый смысл
Глупо обсуждать возможность проведения матча в «минус 22» на открытом стадионе, а вот игры в манеже мы видели уже неоднократно, прошлый сезон «Енисей» вовсе провёл в нём полностью. Однако «Ахмат» и РПЛ, которая сама составила очередной гениальный календарь, недовольны. Rusfootball.info разбирается, почему командам придётся играть в манеже и придётся ли.
Год назад команды уже встречались под крышей
Глупость №1 – составление календаря
Руководство РПЛ (тогда ещё РФПЛ) неоднократно отвечало на критику журналистов в стиле «вы сами попробуйте составьте такой календарь, чтобы всех устраивал». Всем действительно не угодишь: в прошлом году я недоумевал, почему «Амкар» и «Краснодар» играли в Перми в декабре, а летом – в Краснодаре, и нарвался в комментариях на недовольных болельщиков «быков», которым не хочется ходить на стадион при нуле градусов.
Но факт есть факт: играть в футбол при нуле можно, а при «минус 15» – нельзя. Поэтому календарь стоит составлять не пытаясь угодить всем, но хотя бы не ставя всех в обстоятельства, когда проведение матча ну просто невозможно. В Грозном 1 декабря прогнозируют около нуля градусов, в Красноярске – ниже 20, а встреча в Чечне уже была сыграна в августе.
Однако РПЛ, видимо, в погоне за соблюдением принципа чередования матчей поставила матчи вот так, а теперь протестует по поводу решения бюро исполкома РФС провести игру в манеже, о чём речь пойдёт чуть позже.
Глупость №2 – принятие календаря
Все клубы перед началом сезона подписывают календарь лиги. «Ахмат» и «Енисей» не стали исключением, хотя проблема угадывалась. Не то чтобы в Красноярске каждый год первого декабря шарашит мороз, но частенько температура падает к пограничным «минус 15», да и в 10 градусов мороза играть и смотреть за игрой не очень приятно.
Однако календарь был согласован, клубы его подписали, чтобы дождаться конца ноября и завести разговор, который должен был состояться ещё в июле.
Несостыковка №1
Однако и те, и другие опровергнут написанное выше. «Енисей» заявил, что предлагал «Ахмату» обменяться кругами, 26 июня отправил письмо в грозненский клуб, но никакого ответа не получил.
С другой стороны, гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что «Енисей» не пошёл навстречу «Ахмата» в переносе, поскольку у красноярцев получалось 5 выездов подряд. Кто кому что и когда предлагал, так и остаётся загадкой, кому верить – неясно.
Несостыковка №2
Не договорились клубы, не могут договориться и главные футбольные организации страны. Формулировка пункта 10.1 регламента Чемпионата России запутана:
Однако понятно, что с премьер-лигой решение не согласовывалось, а манеж не является единственным основным стадионом «Енисея», но у бюро исполкома РФС есть право принимать исключительные решения. Такое и было принято: теперь РПЛ недовольна невозможностью выполнить все рекламные обязательства и обеспечить соответствующую ТВ-трансляцию.
Рашид Рахимов грозится бойкотировать матч и говорит о невозможности играть в таких условиях («Воздуха совершенно нет, пыль поднимается от бега, потолки и стены близко»), тем более что «Енисей» уже тренируется в манеже. «Енисей» и РФС всё устраивает.
Решение №1
Команды не участвуют не то что в еврокубках, они вылетели даже из Кубка России. Соответственно, для них дыр в весеннем календаре предостаточно: забивай хоть кубковый, хоть еврокубковый слот! Перенести игру на апрель и сыграть её в Красноярске в нормальных условиях более-менее ничто не мешает. В декабре мы играть вынуждены из-за еврокубков, из-за кубка, но почему свободные от этих турниров команды не могут сыграть в нормальную футбольную погоду?
Решение №2
«Ахмат» говорит о переносе матча на нейтральное поле в Москву или Сочи, то есть о наказании «Енисея» матчем на нейтральном поле. Наказывать сибиряков более-менее не за что: ну, разве за подпись календаря. Над погодой они не властны, поменяться кругами вроде как предлагали заблаговременно, а манеж уж какой есть, у большинства клубов таких чудес архитектурной мысли нет в принципе. Перенос в другой город был бы хорошим для всех, но жёстким уроком.
Решение №3
Оставить всё как есть и сыграть в манеже. Будучи непрофессионалом и дилетантом, никогда не бывавшим в красноярском манеже, мне трудно судить, насколько там можно играть в футбол. Наверное, можно, раз «Енисей» провёл там целый сезон ФНЛ. Вот где был настоящий нонсенс – играть в манеже не в 22 градуса тепла, а не мороза! Да и «Урал» не так давно проводил матчи в манеже, в том числе с той же грозненской командой. Тогда «Терек», играя в меньшинстве с 11-й минуты (видимо, недостаток кислорода помутнил Кудряшову рассудок), проиграл 1:2, пропустив на 88-й, отыгравшись и снова пропустив в компенсированное время. Но скорее стоит вспомнить, что «Ахмат» уже играл в красноярском манеже год назад и влетел 0:3. Отсюда указанные выше слова Рахимова: тогда командой руководил Кононов, но игроки-то помнят, как им игралось.
В любом случае, как бы ни разрешилась ситуация, для нашего футбола она обыденна. В манежах играли, матчи на нейтральные поля переносили, календарь критиковали, странные пункты в регламенте по ходу чемпионата обнаруживали. Так что на фоне ситуации с Аленичевым, которого отстранили, вернули, хотят уволить, у которого забрали права, которому вернули права, в честь которого хотели делать безалкогольное пиво, но не смогли, вся дискуссия по поводу манежа смотрится привычным и нормальным явлением, как снег и мороз в Красноярске в начале зимы.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: фк-енисей.рф
Год назад команды уже встречались под крышей
Глупость №1 – составление календаря
Руководство РПЛ (тогда ещё РФПЛ) неоднократно отвечало на критику журналистов в стиле «вы сами попробуйте составьте такой календарь, чтобы всех устраивал». Всем действительно не угодишь: в прошлом году я недоумевал, почему «Амкар» и «Краснодар» играли в Перми в декабре, а летом – в Краснодаре, и нарвался в комментариях на недовольных болельщиков «быков», которым не хочется ходить на стадион при нуле градусов.
Но факт есть факт: играть в футбол при нуле можно, а при «минус 15» – нельзя. Поэтому календарь стоит составлять не пытаясь угодить всем, но хотя бы не ставя всех в обстоятельства, когда проведение матча ну просто невозможно. В Грозном 1 декабря прогнозируют около нуля градусов, в Красноярске – ниже 20, а встреча в Чечне уже была сыграна в августе.
Однако РПЛ, видимо, в погоне за соблюдением принципа чередования матчей поставила матчи вот так, а теперь протестует по поводу решения бюро исполкома РФС провести игру в манеже, о чём речь пойдёт чуть позже.
Глупость №2 – принятие календаря
Все клубы перед началом сезона подписывают календарь лиги. «Ахмат» и «Енисей» не стали исключением, хотя проблема угадывалась. Не то чтобы в Красноярске каждый год первого декабря шарашит мороз, но частенько температура падает к пограничным «минус 15», да и в 10 градусов мороза играть и смотреть за игрой не очень приятно.
Однако календарь был согласован, клубы его подписали, чтобы дождаться конца ноября и завести разговор, который должен был состояться ещё в июле.
Несостыковка №1
Однако и те, и другие опровергнут написанное выше. «Енисей» заявил, что предлагал «Ахмату» обменяться кругами, 26 июня отправил письмо в грозненский клуб, но никакого ответа не получил.
С другой стороны, гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что «Енисей» не пошёл навстречу «Ахмата» в переносе, поскольку у красноярцев получалось 5 выездов подряд. Кто кому что и когда предлагал, так и остаётся загадкой, кому верить – неясно.
Несостыковка №2
Не договорились клубы, не могут договориться и главные футбольные организации страны. Формулировка пункта 10.1 регламента Чемпионата России запутана:
Однако понятно, что с премьер-лигой решение не согласовывалось, а манеж не является единственным основным стадионом «Енисея», но у бюро исполкома РФС есть право принимать исключительные решения. Такое и было принято: теперь РПЛ недовольна невозможностью выполнить все рекламные обязательства и обеспечить соответствующую ТВ-трансляцию.
Рашид Рахимов грозится бойкотировать матч и говорит о невозможности играть в таких условиях («Воздуха совершенно нет, пыль поднимается от бега, потолки и стены близко»), тем более что «Енисей» уже тренируется в манеже. «Енисей» и РФС всё устраивает.
Решение №1
Команды не участвуют не то что в еврокубках, они вылетели даже из Кубка России. Соответственно, для них дыр в весеннем календаре предостаточно: забивай хоть кубковый, хоть еврокубковый слот! Перенести игру на апрель и сыграть её в Красноярске в нормальных условиях более-менее ничто не мешает. В декабре мы играть вынуждены из-за еврокубков, из-за кубка, но почему свободные от этих турниров команды не могут сыграть в нормальную футбольную погоду?
Решение №2
«Ахмат» говорит о переносе матча на нейтральное поле в Москву или Сочи, то есть о наказании «Енисея» матчем на нейтральном поле. Наказывать сибиряков более-менее не за что: ну, разве за подпись календаря. Над погодой они не властны, поменяться кругами вроде как предлагали заблаговременно, а манеж уж какой есть, у большинства клубов таких чудес архитектурной мысли нет в принципе. Перенос в другой город был бы хорошим для всех, но жёстким уроком.
Решение №3
Оставить всё как есть и сыграть в манеже. Будучи непрофессионалом и дилетантом, никогда не бывавшим в красноярском манеже, мне трудно судить, насколько там можно играть в футбол. Наверное, можно, раз «Енисей» провёл там целый сезон ФНЛ. Вот где был настоящий нонсенс – играть в манеже не в 22 градуса тепла, а не мороза! Да и «Урал» не так давно проводил матчи в манеже, в том числе с той же грозненской командой. Тогда «Терек», играя в меньшинстве с 11-й минуты (видимо, недостаток кислорода помутнил Кудряшову рассудок), проиграл 1:2, пропустив на 88-й, отыгравшись и снова пропустив в компенсированное время. Но скорее стоит вспомнить, что «Ахмат» уже играл в красноярском манеже год назад и влетел 0:3. Отсюда указанные выше слова Рахимова: тогда командой руководил Кононов, но игроки-то помнят, как им игралось.
В любом случае, как бы ни разрешилась ситуация, для нашего футбола она обыденна. В манежах играли, матчи на нейтральные поля переносили, календарь критиковали, странные пункты в регламенте по ходу чемпионата обнаруживали. Так что на фоне ситуации с Аленичевым, которого отстранили, вернули, хотят уволить, у которого забрали права, которому вернули права, в честь которого хотели делать безалкогольное пиво, но не смогли, вся дискуссия по поводу манежа смотрится привычным и нормальным явлением, как снег и мороз в Красноярске в начале зимы.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: фк-енисей.рф
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