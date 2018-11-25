Песьяков сделал все, что мог. Дриусси сделал результат. Оценки по итогам матча "Зенита" и "Ростова"

"Зенит"

Лунев - 4.0.

Иванович - 4.0, Мевля - 4.5, Анюков - 4.0, Мак - 4.0, Кузяев - 4.0,

Терентьев - б/о.

Паредес - 3.5, Эрнани - 4.0, Ерохин - 4.0, Оздоев - б/о, Краневиттер - б/о.

Дриусси - 5.0, Дзюба - 4.0.

"Ростов"

Песьяков - 4.0.

Скопинцев - 2.5, Вилюш - 2.5, Сигурдссон - 2.5, Ингасон - 2.5, Паршивлюк - 2.5

Гацкан - 2.0, Гулиев - 1.5, Юсупов - 2.5, Зуев - 3.0, Щадин - б/о, Ионов - б/о.

Сигурдарсон - 2.0, Кьяртанссон - 2.0

оценивает действия участников последнего матча первого круга нынешнего сезона, в котором лидер уверенно разобрался с одним из претендентов на еврокубки.Задач со звездочкой перед вратарем питерского клуба сегодня поставлено не было. Из 17-ти ударов "Ростова" только два попали в створ, и с ними Лунев справился без каких-либо проблем. Свою работу Андрей выполнил хорошо с первой до последней минуты.Сергей Семак удивил выбранной схемой. Точнее говоря, исполнителями, которые были отправлены на некоторые позиции. Думается, мало кто ожидал увидеть на флангах обороны Мака и Кузяева. Тем не менее, неожиданность и непривычность выбора не стала источником трудностей. Оба игрока вполне комфортно себя чувствовали, хотя, возможно, правильнее сказать, что "Ростов" их не достаточно сильно напрягал. Впрочем, трактовка не должна сказываться на оценках.Мак хорошо поддерживал атаки своей команды слева и поучаствовал в ряде опасных моментов. Кузяев больше был сосредоточен на защитных функциях, но и это не помешало ему стать активным участником эпизода, который привел ко второму голу "Зенита" и который определил исход матча. Что касается тройки центральных защитников, то и к ним глобальных претензий нет. Они заслуживают похвалы, а Мевлю хочется особо наградить за шикарный заброс на Дзюбу в конце первого тайма и за заработанную вторую желтую карточку для Гулиева.Разбавим волну позитива конструктивной критиков. "Зенит" сегодня очень многое позволял "Ростову" на подходах к собственной штрафной. Один только Гулиев нанес целую россыпь дальних ударов, а ведь были еще моменты, когда гости проходили дальше без сопротивления. За эти вольности, безусловно, ответственен Паредес, который должен более качественно цементировать игру в опорной зоне. Но не стоит забывать, что Леандро в известной степени прощаются огрехи при обороне, поскольку именно через него строится большинство действий "питерцев" в атаке. Аргентинец чаще всех оказывается с мячом и хорошо выполняет функции плеймейкера.Два остальных игрока центра поля провели также неплохой матч. Пожалуй, будет справедливым сказать, что Эрнани лучше выглядел в первом тайме, а Ерохин - во втором. Но в любом случае эти парни были активны и старательны на протяжении всей встречи, просто в определенные моменты один из них чаще выполнял черновую работу, а другой был чуть больше на виду. Так, например, Эрнани сверкал в начале матча, когда опасно бил после углового и когда поборолся с защитниками при первом голе. Ерохин же после перерыва отличился забитым мячом, поддерживал контратаки и зарабатывал опасные штрафные."Зенит" продолжает использовать тактику с забросами на Дзюбу, и это продолжает приносить ему голевые эпизоды. Артем сегодня неплохо цеплялся за мячи, сделал несколько перспективных скидок, однажды вывел на ударную позицию Дриусси и имел отличный шанс забить в конце первого тайма. Прямых результативных действий у него, правда, не оказалось, но он принял самое активное участие в верховой борьбе с защитниками, что привело к первому голу в ворота Песьякова.Лучшим игроком матча стал Дриусси. В этом не может быть никаких сомнений. В самом начале он существенно облегчил задачу своей команде, забив стильный гол ударом каратиста. Во втором тайме он очень своевременно выдал голевую передачу на Ерохина - второй мяч придал "питерцам" еще больше уверенности, а "Ростов", кажется, после этого потерял веру в положительный результат. Самое же интересное в личной статистике Дриусси то, что сегодня он сделал 24 паса, и все они были точными. Невероятный показатель для игрока атаки.Допускаю, что кто-то может удивиться, увидев, что Песьякову и Луневу поставлена одинаковая оценка. Но, объективно говоря, вратарь "Ростова" сегодня был точно не хуже своего коллеги из "Зенита". Во-первых, Песьяков сделали несколько очень хороших сейвов. Напомню вам три из них - спасение после удара Эрнани с углового, спасение после удара Дзюбы при выходе 1 на 1, спасение после удара Паредеса со штрафного. Если бы не они, быть бы разгрому. А во-вторых, в пропущенных мячах никакой вины Песьякова нет. Сергей сделал все, что мог, а вопросы нужно задавать полевым игрокам.Оборона "Ростова" сыграла удивительно единообразно с точки зрения команды, но, к сожалению, в не самом приятном смысле этой фразы. Ни один из защитников гостей не оказался безошибочным, но ни один из них и не был откровенно плох. Все они впятером действовали не очень удачно, и в разные моменты каждый из них допускал ошибки. Вилюш, например, зачастую не справлялся с Дзюбой, Сигурдссон дал Дриусси сделать голевую передачу, Паршивлюк дал пробить Ерохину в эпизоде со вторым голом.А в эпизоде с первым голом случилась коллективная ошибка - никто не смог выиграть верховую борьбу и вынести мяч куда подальше, что привело к очередному пропущенном мячу после розыгрыша соперником аута. При этом, конечно, хочется отметить Паршивлюка, который активнее других старался исправиться у ворот "Зенита". Сергей мог бы стать спасителем "Ростова", если бы его удары достигли цели, но этого не случилось. Поэтому, собственно говоря, логичным решением будет оценить всех защитников "ростовчан" одинаково.Безусловно, самым заметным игроком команды Карпина стал Гулиев. Счетчик его дальних ударов сегодня зашкаливает. Он пытался забить 6 раз, но лишь дважды это выглядело неплохой попыткой. Остальные случаи могли бы напугать местных воробьев, если бы крыша "Санкт-Петербург Арены" была открыта. При этом в своем порыве старательности Гулиев не уследил за эмоциями - в концовке матча Вилкову пришлось выгнать Аяза с поля за две желтые карточки.Также весьма активен сегодня был Зуев. Его мы отмечаем уже больше с положительной стороны. Александр часто был главным действующим лицом в атаке "Ростова", нанес пару ударов, заработал несколько угловых и фолов. На 32-й минуте у него был очень хороший шанс сравнять счет, но он не попал в створ с нескольких метров. Навешивал ему тогда Юсупов, который в игре против "Зенита" выступил в роли диспетчера. Именно Артур чаще других распоряжался мячом при "ростовских" атаках. Другое дело, что к голу это не привело. Что же касается Гацкана, то его выступление было слабым. Зачастую соперник расставался с мячом быстрее, чем опорник "Ростова" пытался его отобрать.Это был не день исландских нападающих. Все их редкие попытки пробить были легко заблокированы игроками "Зенита". И если бы не эти попытки, можно было бы смело сказать, что форвардов у "Ростова" сегодня на поле не было.