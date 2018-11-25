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Александр Шикунов: после матчей всегда заходим в судейскую, поздравляем всех с работой

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов прокомментировал информацию о том, что он заходил в судейскую комнату после гостевого поражения от "Спартака" (1:3) и высказал претензии к бригаде арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

"Заходил ли я в судейскую после матча со "Спартаком"? Всегда заходим после матчей, поздравляем всех с работой. Не больше того. Оценка судейства? Не я оценку ставлю, а комитет. Это не наша прерогатива", - цитирует Шикунова Sport24.
Теги: Шикунов Крылья Советов Спартак
Вчера, 22:29
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