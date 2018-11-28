"Крылья Советов" обратились в РФС с просьбой разобраться с судейскими ошибками

"Крылья Советов" обратились в Российский футбольный союз (РФС) разобраться с судебными ошибками в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Спартака".Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков рассказал, что клуб был возмущен тем, что во втором тайме встречи не был назначен пенальти за игру рукой Зе Луиша в своей штрафной."Мы написали письмо в РФС на имя исполняющего обязанности главы организации Александра Алаева с просьбой разобраться по двум пунктам в матче против "Спартака", в том числе с неназначенным пенальти в эпизоде после игры рукой футболиста Зе Луиша. Данное письмо мы отправили еще в понедельник", - заявил Шашков.