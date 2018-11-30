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РФС со следующего сезона обяжет клубы публиковать информацию о бюджете

Директор Академии "Чертаново" Николай Ларин рассказал, что в регламент РФС будет внесен пункт, который в следующем сезоне обяжет клубы публиковать информацию о бюджете и финансовой составляющей.

"Мы готовы быть командой, которая открыта для всех. Более того, поделюсь инсайдом - РФС внесет в регламент пункт, обязывающий со следующего сезона все клубы размещать у себя на сайте информацию о бюджете и финансовой составляющей за сезон. Это абсолютно правильное решение. Я считаю, что, чем больше будет открытости, тем лучше будет для нашего футбола", — поведал Ларин.

Sport24
Сегодня, 16:00
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