Сергей Горлукович: по-вашему, Глушакова надо по головке гладить? Правильно фанаты ему кричат

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович высказал свое отношение к капитану красно-белых Денису Глушакову."Как Глушаков проявил себя с "Рапидом"? Да никак. Просто ноль на поле. Поставьте лучше на его место молодого парня. Хоть польза какая-то будет!Знаете за что ценят профессионала? За то, что он делает здесь и сейчас. Нельзя жить прошлыми заслугами или рассчитывать на будущее. Другого не дано.Оскорбления болельщиков? Ну и правильно делают, что кричат. Человек полтора года уже в футбол не играет, а получает такие деньжища! Да еще и капитанскую повязку носит. По-вашему, фанаты должны его по голове гладить и целовать?", - сказал Горлукович.