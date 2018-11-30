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Сергей Горлукович: по-вашему, Глушакова надо по головке гладить? Правильно фанаты ему кричат

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович высказал свое отношение к капитану красно-белых Денису Глушакову.

"Как Глушаков проявил себя с "Рапидом"? Да никак. Просто ноль на поле. Поставьте лучше на его место молодого парня. Хоть польза какая-то будет!

Знаете за что ценят профессионала? За то, что он делает здесь и сейчас. Нельзя жить прошлыми заслугами или рассчитывать на будущее. Другого не дано.

Оскорбления болельщиков? Ну и правильно делают, что кричат. Человек полтора года уже в футбол не играет, а получает такие деньжища! Да еще и капитанскую повязку носит. По-вашему, фанаты должны его по голове гладить и целовать?", - сказал Горлукович.

"СЭ"
Теги: Горлукович Спартак Рапид Глушаков
Сегодня, 16:43
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#6  Лечащий Врач  Аделаида (Сегодня, 17:11)
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Болеет за:
«Спартак»
Я Глушака не защищаю и не оправдываю.
Просто прочтите ещё раз. За то,про что он сказал нужно кричать всем,за редким исключением.А именно,играть не играют,а бабки получают.
И ещё. Насрал бы кто-нибудь на эту грёбаную этику и выложил бы всё,чтобы народ успокоить


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#5  orb13  Екатеринбург (Сегодня, 17:08)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Как был дерьмом,так и остался...Одним словом ГОРЛукович...


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Сто раз крикни "ГОООЛ!"- на табло ничего не изменится!
Регистрация: 4.04.2012 [жалоба]
#4  ale  Вятка (Сегодня, 17:07)
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Болеет за:
«Спартак»
Деда надо в тренерский совет


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
#3  Ramzes  Hamburg (Сегодня, 17:04)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Барселона»
Горлукович дело говорит.


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
#2  andrews74  Ухта (Сегодня, 17:01)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Подписываюсь под каждым словом!
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#1  irv  Курск (Сегодня, 16:51)
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online

Дед правду говорит.


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Спартак - ЧЕМПИОН!
Регистрация: 28.08.2008 [жалоба]
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