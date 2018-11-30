Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:54
Рашид Рахимов: сейчас в Красноярске приемлемая погода для футбола, посмотрим, что будет завтра
Рашид Рахимов: сейчас в Красноярске приемлемая погода для футбола, посмотрим, что будет завтра
16:43
Сергей Горлукович: по-вашему, Глушакова надо по головке гладить? Правильно фанаты ему кричат (6)
Сергей Горлукович: по-вашему, Глушакова надо по головке гладить? Правильно фанаты ему кричат (6)
15:53
Экс-футболист "Краснодара" - о Галицком: неужели никто не хочет оставить подобный след в истории? (4)
Экс-футболист "Краснодара" - о Галицком: неужели никто не хочет оставить подобный след в истории? (4)
14:55
Сергей Белоголовцев - о фанатах "Спартака": эти недоумки, хотят, чтобы клуб плясал под их дудку? (25)
Сергей Белоголовцев - о фанатах "Спартака": эти недоумки, хотят, чтобы клуб плясал под их дудку? (25)
12:20
Марко Трабукки: не так давно в "Спартаке" играло четверо воспитанников. Вчера - ни одного (15)
Марко Трабукки: не так давно в "Спартаке" играло четверо воспитанников. Вчера - ни одного (15)
09:25
Сергей Веденеев: "Зениту" несколько повезло – матч должен был скорее закончиться безголевой ничьей (6)
Сергей Веденеев: "Зениту" несколько повезло – матч должен был скорее закончиться безголевой ничьей (6)
08:41
В тренерский совет Кононова вошли три самых авторитетных игрока - Глушаков, Джикия и Зобнин (52)
В тренерский совет Кононова вошли три самых авторитетных игрока - Глушаков, Джикия и Зобнин (52)
08:36
Борис Игнатьев: у игроков "Спартака" плохое физическое состояние, команду хватает на 60 минут игры (8)
Борис Игнатьев: у игроков "Спартака" плохое физическое состояние, команду хватает на 60 минут игры (8)
01:07
«Краснодар» дал мастер-класс «Акхисару» на морозном поле: холод не помешал «быкам» сыграть в свой футбол (3)
«Краснодар» дал мастер-класс «Акхисару» на морозном поле: холод не помешал «быкам» сыграть в свой футбол (3)
Сергей Горлукович: по-вашему, Глушакова надо по головке гладить? Правильно фанаты ему кричат
Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович высказал свое отношение к капитану красно-белых Денису Глушакову.
"Как Глушаков проявил себя с "Рапидом"? Да никак. Просто ноль на поле. Поставьте лучше на его место молодого парня. Хоть польза какая-то будет!
Знаете за что ценят профессионала? За то, что он делает здесь и сейчас. Нельзя жить прошлыми заслугами или рассчитывать на будущее. Другого не дано.
Оскорбления болельщиков? Ну и правильно делают, что кричат. Человек полтора года уже в футбол не играет, а получает такие деньжища! Да еще и капитанскую повязку носит. По-вашему, фанаты должны его по голове гладить и целовать?", - сказал Горлукович.
"СЭ"
"Как Глушаков проявил себя с "Рапидом"? Да никак. Просто ноль на поле. Поставьте лучше на его место молодого парня. Хоть польза какая-то будет!
Знаете за что ценят профессионала? За то, что он делает здесь и сейчас. Нельзя жить прошлыми заслугами или рассчитывать на будущее. Другого не дано.
Оскорбления болельщиков? Ну и правильно делают, что кричат. Человек полтора года уже в футбол не играет, а получает такие деньжища! Да еще и капитанскую повязку носит. По-вашему, фанаты должны его по голове гладить и целовать?", - сказал Горлукович.
"СЭ"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.