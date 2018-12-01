"Уфа" объявила о расторжении контракта с Зубаревым

По обоюдному согласию сторон Футбольный клуб «Уфа» расторг трудовой контракт с полузащитником Владимиром Зубаревым.



В нынешнем сезоне Зубарев принял участие в 11 матчах ПФЛ зоны «Урал-Приволжье» за «Уфу-2», а также сыграл 1 матч за «Уфу-молодежную» в рамках Первенства РПЛ. pic.twitter.com/XayzJP6ABL — ФК УФА (@UfaFc) December 1, 2018

"Уфа" расторгла контракт с полузащитником клуба Владимиром Зубаревым.В нынешнем сезоне Зубарев принял участие в 11 матчах ПФЛ зоны "Урал-Приволжье"за "Уфу-2", а также сыграл 1 матч за "Уфу-молодежную".