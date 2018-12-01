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"Уфа" объявила о расторжении контракта с Зубаревым

"Уфа" расторгла контракт с полузащитником клуба Владимиром Зубаревым.

В нынешнем сезоне Зубарев принял участие в 11 матчах ПФЛ зоны "Урал-Приволжье"за "Уфу-2", а также сыграл 1 матч за "Уфу-молодежную".

Теги: Уфа
Вчера, 23:21
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