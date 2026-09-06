«Спартак» не готов к борьбе за чемпионство, «Динамо» показало признаки оздоровления

А ведь насколько всё благополучно складывалось для «Спартака»! Здесь и осечка «Краснодара» в Самаре, и поражение «Зенита» от ЦСКА! После такого, казалось бы, набирай свои три очка и включайся в борьбу, а нет.
Встреча на «ВТБ Арене» завершилась со счетом 2:1. Все голы были забиты еще в первом тайме, а после перерыва главным событием стало удаление Константина Тюкавина. Несмотря на численное преимущество в концовке, красно-белые не смогли спасти матч.
Перед дерби тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо снова выбрал схему с одним форвардом. Угальде вышел в стартовом составе, тогда как новичок Даку остался в запасе. В отсутствие Барко красно-белым пришлось перестраивать среднюю линию. У «Динамо» после травмы вернулся Тюкавин, пропустивший предыдущий тур чемпионата.
Начало встречи получилось плотным и осторожным. Обе команды активно прессинговали и много боролись в центре поля, поэтому до первого удара пришлось ждать около 15 минут. Постепенно игра стала раскрываться, а первым своим полноценным моментом воспользовался «Спартак».
На 21-й минуте Угальде начал атаку на левом фланге, Маркиньос продолжил ее передачей в штрафную, а Данил Пруцев подключился из глубины и в касание отправил мяч в ворота — 0:1. Однако лидерство гостей продержалось всего четыре минуты.
«Динамо» быстро воспользовалось ошибкой соперника. Наиль Умяров слишком долго работал с мячом рядом со своей штрафной, Ярослав Гладышев вступил в отбор, продвинулся вперед и мощно пробил в дальний верхний угол. Александер Джику помешать удару не успел — 1:1.
Еще через девять минут хозяева уже вышли вперед. Бителло нашел свободную зону между линиями, Касерес подключился справа и прострелил вдоль ворот. Артур Гомес оказался первым на дальней штанге и сделал счёт 2:1. Таким образом, «Динамо» организовало полноценный камбэк всего за 13 минут.
После перерыва «Спартак» больше владел мячом, но это преимущество почти не превращалось в моменты. Бело-голубые не садились глубоко к своим воротам, продолжали агрессивно встречать соперника в центре поля и регулярно убегали в контратаки. По итоговой статистике разница оказалась заметной: «Динамо» превзошло соперника по ударам 16:6, а по попаданиям в створ — 7:1.
Ситуация резко изменилась на 72-й минуте. Тюкавин в борьбе с Джику отмахнулся от защитника и получил прямую красную карточку. «Динамо» осталось вдесятером, после чего Сандро Шварц усилил оборону и выпустил дополнительного защитника.
У «Спартака» появился шанс организовать финальный штурм. Карседо выпустил Даку и молодых игроков, а на 89-й минуте мяч все-таки оказался в воротах хозяев. После подачи с правого фланга 18-летний Иван Сорокин точно пробил головой. Однако после проверки эпизода гол отменили из-за минимального офсайда.
В оставшееся время «Динамо» удержало преимущество и одержало победу — 2:1. Для Шварца это первая победа над «Спартаком» после возвращения в московский клуб. Красно-белые, напротив, потеряли очки во втором матче РПЛ подряд. После семи туров у обеих команд по 13 очков, а борьба в верхней части таблицы стала еще плотнее.
Похоже, что «Динамо» постепенно набирает обороты и приходит в себя после крайне неудачного старта. После этой победы бело-голубые и вовсе догнали спартаковцев, набрав 13 очков. От «Краснодара» пока расстояние очень большое — аж 6 баллов. Но сама динамика «Динамо», одержавшего три победы подряд, конечно, радует. При этом «Спартак» сейчас идёт по нисходящей. Красно-белые не побеждают в двух последних матчах. И в этой ситуации для команды Карседо особое значение будет иметь домашняя встреча с «Ростовом». В ней, конечно, «Спартак» не устроят никакие компромиссы. Что касается «Динамо», то бело-голубые будут принимать в следующем туре «Оренбург». И это — отличный шанс продлить победную серию.
Фото: ФК "Динамо", ФК "Спартак"