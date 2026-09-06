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Стало известно, кто может заменить Семака в "Зените" - источник

Леонид Слуцкий является кандидатом на замену Сергея Семака в "Зените".
Фото: Getty Images
В качестве ещё одного возможного претендента на пост главного тренера петербуржцев он назвал Михаила Галактионова.

- Как думаете, кто завтра способен заменить Семака в "Зените"? Естественно, первый кандидат - Леонид Слуцкий. Могут, кстати, взять и Галактионова. Это было бы интересно, - написал журналист Максим Алланазаров в социальных сетях.

Слуцкий ранее работал в РПЛ с ЦСКА и "Рубином", а Галактионов в настоящее время возглавляет "Локомотив".

В последней встрече сине-бело-голубые дома проиграли ЦСКА - 1:2. После семи туров петербуржцы набрали 12 очков и занимают пятое место, отставая от лидирующего "Краснодара" на семь баллов.

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