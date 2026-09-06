Стало известно, кто может заменить Семака в "Зените" - источник

Леонид Слуцкий является кандидатом на замену Сергея Семака в "Зените".

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- Как думаете, кто завтра способен заменить Семака в "Зените"? Естественно, первый кандидат - Леонид Слуцкий. Могут, кстати, взять и Галактионова. Это было бы интересно, - написал журналист Максим Алланазаров в социальных сетях.