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Канищев: "Зенит" показал одну из лучших игр с ЦСКА. Просто не повезло

Александр Канищев считает, что "Зенит" не заслуживал поражения в матче с ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
Бывший футболист петербургского клуба положительно оценил игру команды Сергея Семака до проведённых замен и связал итоговый результат с невезением.

- "Зенит" показал одну из лучших игр с ЦСКА. Просто не повезло. Слышал слова о том, что Семака надо чуть ли не распять. Но "Зенит" играл неплохо. Если подходить профессионально к вопросу, то до замен игра была очень качественной, - приводит слова Канищева "Чемпионат".

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой ЦСКА со счётом 2:1. Дубль в составе армейцев оформил Иван Обляков.

После семи туров "Зенит" с 12 очками занимает пятое место в чемпионате России. ЦСКА набрал 15 баллов и располагается на второй строчке.

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