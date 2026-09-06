Канищев: "Зенит" показал одну из лучших игр с ЦСКА. Просто не повезло

Фото: ФК "Зенит"

- " Зенит " показал одну из лучших игр с ЦСКА . Просто не повезло. Слышал слова о том, что Семака надо чуть ли не распять. Но "Зенит" играл неплохо. Если подходить профессионально к вопросу, то до замен игра была очень качественной, - приводит слова Канищева "Чемпионат"

Бывший футболист петербургского клуба положительно оценил игру команды Сергея Семака до проведённых замен и связал итоговый результат с невезением.Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой ЦСКА со счётом 2:1. Дубль в составе армейцев оформил Иван Обляков.После семи туров "Зенит" с 12 очками занимает пятое место в чемпионате России. ЦСКА набрал 15 баллов и располагается на второй строчке.