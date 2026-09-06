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Орлов рассказал, какое впечатление производит Карпукас в "Зените"

Геннадий Орлов считает Артёма Карпукаса футболистом основного состава "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
Комментатор положительно оценил первые матчи полузащитника после его перехода из "Локомотива".

- Карпукас в целом производит приятное впечатление. Неплох в отборе, хорошо видит поле, техничен. Это игрок основы. Другое дело, что в "Зените" ты сталкиваешься с другим давлением, нежели в "Локомотиве", - передаёт слова Орлова "СЭ".

Карпукас пополнил состав петербуржцев в летнее трансферное окно. За новую команду полузащитник уже провёл четыре встречи, в которых не отметился результативными действиями.

В седьмом туре чемпионата России "Зенит" дома уступил ЦСКА со счётом 1:2. Петербургский клуб набрал 12 очков и занимает пятое место в таблице.

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