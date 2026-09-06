Московский клуб был готов заплатить за мексиканского футболиста 15 миллионов долларов, информирует Super Deportivo.
Однако предложение красно-белых было отклонено. "Гвадалахара" не намерена расставаться с Альварадо, поскольку считает его одним из ключевых игроков команды.
В нынешнем сезоне Альварадо принял участие в семи матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
Мексиканский клуб отказал "Спартаку" в трансфере вингера - источник
"Спартак" хотел приобрести вингера "Гвадалахары" Роберто Альварадо.
Фото: Getty Images