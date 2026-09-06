Мексиканский клуб отказал "Спартаку" в трансфере вингера - источник

Спартак " хотел приобрести вингера "Гвадалахары" Роберто Альварадо.

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Московский клуб был готов заплатить за мексиканского футболиста 15 миллионов долларов, информирует Super Deportivo.



Однако предложение красно-белых было отклонено. "Гвадалахара" не намерена расставаться с Альварадо, поскольку считает его одним из ключевых игроков команды.



В нынешнем сезоне Альварадо принял участие в семи матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.