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Мексиканский клуб отказал "Спартаку" в трансфере вингера - источник

"Спартак" хотел приобрести вингера "Гвадалахары" Роберто Альварадо.
Фото: Getty Images
Московский клуб был готов заплатить за мексиканского футболиста 15 миллионов долларов, информирует Super Deportivo.

Однако предложение красно-белых было отклонено. "Гвадалахара" не намерена расставаться с Альварадо, поскольку считает его одним из ключевых игроков команды.

В нынешнем сезоне Альварадо принял участие в семи матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

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