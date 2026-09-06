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Игдисамов установил тренерский рекорд ЦСКА в РПЛ

Дмитрий Игдисамов установил клубный рекорд ЦСКА по продолжительности беспроигрышной серии в РПЛ после назначения главным тренером.
Фото: РПЛ
Как пишет Opta, армейцы набирали очки во всех первых девяти матчах чемпионата под руководством 40-летнего специалиста.

Среди других клубов РПЛ более продолжительные серии после прихода нового тренера были у "Локомотива". Марко Николич в 2020 году не проигрывал первые 11 встреч, а Владимир Эштреков потерпел первое поражение только в своём 16-м матче чемпионата во главе железнодорожников.

Последнюю победу ЦСКА одержал 5 сентября в Санкт-Петербурге, обыграв "Зенит" со счётом 2:1. Армейцы набрали 15 очков и поднялись на второе место в таблице РПЛ.

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