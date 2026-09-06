Как пишет Opta, армейцы набирали очки во всех первых девяти матчах чемпионата под руководством 40-летнего специалиста.
Среди других клубов РПЛ более продолжительные серии после прихода нового тренера были у "Локомотива". Марко Николич в 2020 году не проигрывал первые 11 встреч, а Владимир Эштреков потерпел первое поражение только в своём 16-м матче чемпионата во главе железнодорожников.
Последнюю победу ЦСКА одержал 5 сентября в Санкт-Петербурге, обыграв "Зенит" со счётом 2:1. Армейцы набрали 15 очков и поднялись на второе место в таблице РПЛ.
Игдисамов установил тренерский рекорд ЦСКА в РПЛ
Дмитрий Игдисамов установил клубный рекорд ЦСКА по продолжительности беспроигрышной серии в РПЛ после назначения главным тренером.
Фото: РПЛ