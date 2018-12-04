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Несколько игроков "Енисея" из-за травм пропустят матч с ЦСКА

"Енисей" вылетел в Москву, на матч 17-го тура РПЛ с ЦСКА.

Из-за травм не полетели в столицу Михаил Костюков, Алексей Грицаенко, Раде Дугалич и Александр Харитонов.

Заявка "Енисея":

Нестеренко, Филиппов, Юрченко, Гасанов, Гаджибеков, Занев, Кичин, Ятченко, Гавазай, Зотов, Комков, Комолов, Огуде, Рожков, Семакин, Торбинский, Фатуллаев, Бодул, Кутьин, Обрадович, Саркисов.
Теги: Енисей ЦСКА
Сегодня, 11:29
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