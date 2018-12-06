Красная карточка Николая Рассказова в матче с "Локомотивом" отменена

Сегодня на собрании КДК РФС была отменена красная карточка, которую защитник "Спартака" Николай Рассказов получил в матче 16-го тура РПЛ с "Локомотивом" (2:1).На 67-й минуте арбитр встречи Сергей Карасев удалил Рассказова за игру рукой в штрафной площади и назначил в ворота красно-белых пенальти. Однако позже появилось видео, где видно, что мяч попал попал Рассказову не в руку, а в лицо.Члены экспертно-судейской комиссии пришли к выводу, что Карасев принял ошибочное решение, удалив Рассказова.