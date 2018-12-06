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Красная карточка Николая Рассказова в матче с "Локомотивом" отменена

Сегодня на собрании КДК РФС была отменена красная карточка, которую защитник "Спартака" Николай Рассказов получил в матче 16-го тура РПЛ с "Локомотивом" (2:1).

На 67-й минуте арбитр встречи Сергей Карасев удалил Рассказова за игру рукой в штрафной площади и назначил в ворота красно-белых пенальти. Однако позже появилось видео, где видно, что мяч попал попал Рассказову не в руку, а в лицо.

Члены экспертно-судейской комиссии пришли к выводу, что Карасев принял ошибочное решение, удалив Рассказова.

Sport24
Теги: Спартак Локомотив Рассказов
Сегодня, 13:27
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#17  yuri  спб (Сегодня, 13:52)
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Цитата: trent
ну и хорошо...

Пердун улыбался- стадо довольно,за уши будем тянуть, что бы обосраться в Европе как обычно. Хотя КК действительно напрасно)


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#16  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 13:51)
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Цитата: Сибирячок
Цитата: ale
Не ужели)?

а есть такое слово "ужели"?

Есть. И "неужели" есть.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#15  trent   (Сегодня, 13:49)
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Болеет за:
«Спартак»
ну и хорошо...


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Спартак - навсегда!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
#14  raiskayumov  reg02 (Сегодня, 13:44)
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Болеет за:
«Спартак»
Карася на кол! И завялить.


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009 [жалоба]
#13  Spartacus1971   (Сегодня, 13:44)
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Болеет за:
«Спартак»
А если бы Смолов забил и Спартак потерял очки?Где этот локофреш,пускай ответит,кого тянут за уши.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#12  Борис Гречмак  Новокуренск (Сегодня, 13:43)
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Болеет за:
ЦСКА
Ситуация была непростой: удар был с близкого расстояния, и по-любому удаления не должно было быть, а при некоторых повторах было видно на 100%, что мяч прилетел Рассказову в лицо, хотя рука была в непонятном положении.
Помню, Спартак играл с тем же Локо, и вёл в счете, а потом судейка удалил Самедова якобы за нырок, хотя те же железнодорожники ныряли много чаще...
Регистрация: 10.05.2015 [жалоба]
#11  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:43)
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Болеет за:
«Спартак»
а ведь буквально ещё вчера нектоЕгоров весьма усердно выгораживал Карасёва, выражал ему солидарность и поддержку, оправдывал удаление Рассказова и говорил, что сам сделал бы так же.

вот такой компетентный и профессиональный у нас Глава департамента судейства и инспектирования РФС.

Цитата: sparwik53
За что "недруги" минусовали нам ?

да они е6нутые просто. ))))


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#10  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 13:43)
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Цитата: stepanmlc
ну а что с карасем ?


Щуку в пруд запустили.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#9  бородач  счётная палата (Сегодня, 13:42)
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Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: ale
Не ужели)?

Пишется вместе --- учись сынок старательно ,а то будешь как Карасев туфту гнать и облысеешь...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#8  sparwik53  Виктор (Сегодня, 13:37)
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Болеет за:
«Спартак»
За что "недруги" минусовали нам ? Справедливость восторжествовала.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#7  Сибирячок   (Сегодня, 13:37)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stepanmlc
Неожиданно!
ну а что с карасем ?

Карася на кукан.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  stepanmlc   (Сегодня, 13:36)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Неожиданно!
ну а что с карасем ?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 13:36)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ale
Не ужели)?

а есть такое слово "ужели"?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  SPV  Bryansk (Сегодня, 13:35)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Это был вопрос времени
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#3  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 13:35)
  • 0
  •  (2)
online

Тогда логично было бы дать красную Карасёву. Не?
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#2  kobr   (Сегодня, 13:33)
  • -2
  •  (2)

Когда переигровка smile ?
Регистрация: 24.10.2006 [жалоба]
#1  ale  Вятка (Сегодня, 13:32)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Не ужели)?


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
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