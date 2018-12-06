Твиттер "Амкара": с днем рождения! Мы верим, что вернёмся!

"Амкар" в твиттере напомнил о дне рождения пермской команды, которая летом нынешнего года прекратила своё существование."С днём рождения, "Амкар"! Верим, что вернёмся! И красный, и чёрный! И только красно-чёрный!" - говорится в официальном твиттере пермского клуба.