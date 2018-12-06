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Твиттер "Амкара": с днем рождения! Мы верим, что вернёмся!

"Амкар" в твиттере напомнил о дне рождения пермской команды, которая летом нынешнего года прекратила своё существование.

"С днём рождения, "Амкар"! Верим, что вернёмся! И красный, и чёрный! И только красно-чёрный!" - говорится в официальном твиттере пермского клуба.


Теги: Амкар
Сегодня, 15:45
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#1  Марципан  Ростов-на-Дону (Сегодня, 17:06)
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online
Болеет за:
«Ростов»
В свое время верили в это же и болельщики Сатурна и Алании и Спартака Нальчика и Тоьяттинской Лады и Московского Торпедо и СКА Ростова.... Главное верить. Верьте дальше.
Регистрация: 9.12.2009 [жалоба]
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