Игроки молодежки "Локо" вышли на матч с "Оренбургом" в футболках, посвященных погибшему Ломакину

Парни вышли на матч в футболках, посвящённых Алексею Ломакину. Мы всегда будем тебя помнить. #ЛокоОренбург pic.twitter.com/kzRUJOKdD4 — ФК Локомотив (@fclokomotiv) December 7, 2018

Футболисты "Локомотива" вышли на матч 17-го тура молодежного первенства против "Оренбурга" в футболках, посвященных своему погибшему партнеру по команде Алексею Ломакину.