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Игроки молодежки "Локо" вышли на матч с "Оренбургом" в футболках, посвященных погибшему Ломакину

Футболисты "Локомотива" вышли на матч 17-го тура молодежного первенства против "Оренбурга" в футболках, посвященных своему погибшему партнеру по команде Алексею Ломакину.

Теги: Локомотив Оренбург Ломакин
Сегодня, 15:46
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