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Сергей Силкин: в матче "Крыльев Советов" и "Ростова" "зажглась спичка", эти "спички" играют на руку только тем, кто ведет в счет

Сергей Силкин: в матче "Крыльев Советов" и "Ростова" "зажглась спичка", эти "спички" играют на руку только тем, кто ведет в счет Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью Rusfootball.info прокомментировал потасовки и удаления в матче 17-го тура РПЛ «Крылья Советов» - «Ростов» (1:0), а также выразил мнение, что уход на перерыв в позитивном настроении в дальнейшем может сослужить самарской команде добрую службу.

- Накал страстей говорит о том, что для соперников этот матч имел огромное значение. Никто не хотел проигрывать, всем хотелось уйти на перерыв в хорошем настроении, - приводит Силкина корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Где-то и несогласие с арбитром, наверное, имело место. Видимо, это тоже влияло. Трудно здесь что-то сказать. Эмоционально все было. Действие Сигурдссона — и, образно говоря, спичка зажглась. Но эти «спички» играют на руку только тем командам, которые ведут в счете. Мы знаем Валерия Георгиевича — он эмоционален, знаем Александра Гацкана — он игрок боевой, неуступчивый, эмоциональный.

- Накануне матча фаворитом игры считался «Ростов». Победа «Крыльев Советов» удивляет?

- Удивляет или нет, это сложно сказать. Сам факт победы уже есть. «Крылья Советов» находятся в нижней части таблицы, но в следующем году игр будет уже меньше, и тут уже каждое очко станет на вес золота. Если бы сейчас они не взяли три очка, то весной уже пришлось бы еще сложнее. В общем, «Крылья» ушли на перерыв на позитивной ноте. Сейчас надо ждать, когда закончится этот тур, чтобы распределение позиций в таблице было понятным, чтобы уже смотреть, у кого проще или сложнее ситуация. Как у тех, кто за лидерские позиции сражается, так и у тех, кто борется за выживание. Плюс будет трансферное окно, будет подготовка ко второй части чемпионата.

Разумеется, эта победа — хорошая предпосылка, для того чтобы «Крыльям» приподняться в турнирной таблице. Здесь очень хороший эмоциональный аспект для самарской команды. А у «Ростова» все наоборот. Плюс «приговоры», которые будут вынесены из-за красных карточек. И для «Ростова», разумеется, самая главная потеря — это тренер. Это очень серьезно.
Теги: Силкин Крылья Советов Ростов
Сегодня, 22:17
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