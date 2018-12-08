Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:17
Сергей Силкин: в матче "Крыльев Советов" и "Ростова" "зажглась спичка", эти "спички" играют на руку только тем, кто ведет в счет
Сергей Силкин: в матче "Крыльев Советов" и "Ростова" "зажглась спичка", эти "спички" играют на руку только тем, кто ведет в счет
20:50
Сюрприз из Перу: Фарфан перевернул игру "Локомотива" с "Оренбургом", но не решил проблемы чемпиона (1)
Сюрприз из Перу: Фарфан перевернул игру "Локомотива" с "Оренбургом", но не решил проблемы чемпиона (1)
18:40
Невроз второй степени. Как ЦСКА чуть не упустил домашнюю победу в игре против 16-ой команды чемпионата (4)
Невроз второй степени. Как ЦСКА чуть не упустил домашнюю победу в игре против 16-ой команды чемпионата (4)
18:00
Абель Эрнандес: чувствую себя в ЦСКА как дома и хочу остаться, но решение будет принимать руководство (видео) (3)
Абель Эрнандес: чувствую себя в ЦСКА как дома и хочу остаться, но решение будет принимать руководство (видео) (3)
17:58
Скала-Бекао, изобретательный Саркисов и расточительный Чалов: оценки по итогам матча ЦСКА – «Енисей» (1)
Скала-Бекао, изобретательный Саркисов и расточительный Чалов: оценки по итогам матча ЦСКА – «Енисей» (1)
16:59
ЦСКА одержал победу над "Енисеем" (24)
ЦСКА одержал победу над "Енисеем" (24)
16:37
"Ростов" опубликовал, а позже удалил картинку с изображением Карасёва на арене Самарского цирка (20)
"Ростов" опубликовал, а позже удалил картинку с изображением Карасёва на арене Самарского цирка (20)
14:56
Евгений Башкиров: содержательного футбола было мало, но болельщики могут быть довольны уровнем борьбы
Евгений Башкиров: содержательного футбола было мало, но болельщики могут быть довольны уровнем борьбы
Сергей Силкин: в матче "Крыльев Советов" и "Ростова" "зажглась спичка", эти "спички" играют на руку только тем, кто ведет в счет
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью Rusfootball.info прокомментировал потасовки и удаления в матче 17-го тура РПЛ «Крылья Советов» - «Ростов» (1:0), а также выразил мнение, что уход на перерыв в позитивном настроении в дальнейшем может сослужить самарской команде добрую службу.
- Накал страстей говорит о том, что для соперников этот матч имел огромное значение. Никто не хотел проигрывать, всем хотелось уйти на перерыв в хорошем настроении, - приводит Силкина корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Где-то и несогласие с арбитром, наверное, имело место. Видимо, это тоже влияло. Трудно здесь что-то сказать. Эмоционально все было. Действие Сигурдссона — и, образно говоря, спичка зажглась. Но эти «спички» играют на руку только тем командам, которые ведут в счете. Мы знаем Валерия Георгиевича — он эмоционален, знаем Александра Гацкана — он игрок боевой, неуступчивый, эмоциональный.
- Накануне матча фаворитом игры считался «Ростов». Победа «Крыльев Советов» удивляет?
- Удивляет или нет, это сложно сказать. Сам факт победы уже есть. «Крылья Советов» находятся в нижней части таблицы, но в следующем году игр будет уже меньше, и тут уже каждое очко станет на вес золота. Если бы сейчас они не взяли три очка, то весной уже пришлось бы еще сложнее. В общем, «Крылья» ушли на перерыв на позитивной ноте. Сейчас надо ждать, когда закончится этот тур, чтобы распределение позиций в таблице было понятным, чтобы уже смотреть, у кого проще или сложнее ситуация. Как у тех, кто за лидерские позиции сражается, так и у тех, кто борется за выживание. Плюс будет трансферное окно, будет подготовка ко второй части чемпионата.
Разумеется, эта победа — хорошая предпосылка, для того чтобы «Крыльям» приподняться в турнирной таблице. Здесь очень хороший эмоциональный аспект для самарской команды. А у «Ростова» все наоборот. Плюс «приговоры», которые будут вынесены из-за красных карточек. И для «Ростова», разумеется, самая главная потеря — это тренер. Это очень серьезно.
- Накал страстей говорит о том, что для соперников этот матч имел огромное значение. Никто не хотел проигрывать, всем хотелось уйти на перерыв в хорошем настроении, - приводит Силкина корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Где-то и несогласие с арбитром, наверное, имело место. Видимо, это тоже влияло. Трудно здесь что-то сказать. Эмоционально все было. Действие Сигурдссона — и, образно говоря, спичка зажглась. Но эти «спички» играют на руку только тем командам, которые ведут в счете. Мы знаем Валерия Георгиевича — он эмоционален, знаем Александра Гацкана — он игрок боевой, неуступчивый, эмоциональный.
- Накануне матча фаворитом игры считался «Ростов». Победа «Крыльев Советов» удивляет?
- Удивляет или нет, это сложно сказать. Сам факт победы уже есть. «Крылья Советов» находятся в нижней части таблицы, но в следующем году игр будет уже меньше, и тут уже каждое очко станет на вес золота. Если бы сейчас они не взяли три очка, то весной уже пришлось бы еще сложнее. В общем, «Крылья» ушли на перерыв на позитивной ноте. Сейчас надо ждать, когда закончится этот тур, чтобы распределение позиций в таблице было понятным, чтобы уже смотреть, у кого проще или сложнее ситуация. Как у тех, кто за лидерские позиции сражается, так и у тех, кто борется за выживание. Плюс будет трансферное окно, будет подготовка ко второй части чемпионата.
Разумеется, эта победа — хорошая предпосылка, для того чтобы «Крыльям» приподняться в турнирной таблице. Здесь очень хороший эмоциональный аспект для самарской команды. А у «Ростова» все наоборот. Плюс «приговоры», которые будут вынесены из-за красных карточек. И для «Ростова», разумеется, самая главная потеря — это тренер. Это очень серьезно.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.