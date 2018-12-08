Сергей Силкин: в матче "Крыльев Советов" и "Ростова" "зажглась спичка", эти "спички" играют на руку только тем, кто ведет в счет

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервьюпрокомментировал потасовки и удаления в матче 17-го тура РПЛ «Крылья Советов» - «Ростов» (1:0), а также выразил мнение, что уход на перерыв в позитивном настроении в дальнейшем может сослужить самарской команде добрую службу.- Накал страстей говорит о том, что для соперников этот матч имел огромное значение. Никто не хотел проигрывать, всем хотелось уйти на перерыв в хорошем настроении, - приводит Силкина корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Где-то и несогласие с арбитром, наверное, имело место. Видимо, это тоже влияло. Трудно здесь что-то сказать. Эмоционально все было. Действие Сигурдссона — и, образно говоря, спичка зажглась. Но эти «спички» играют на руку только тем командам, которые ведут в счете. Мы знаем Валерия Георгиевича — он эмоционален, знаем Александра Гацкана — он игрок боевой, неуступчивый, эмоциональный.- Удивляет или нет, это сложно сказать. Сам факт победы уже есть. «Крылья Советов» находятся в нижней части таблицы, но в следующем году игр будет уже меньше, и тут уже каждое очко станет на вес золота. Если бы сейчас они не взяли три очка, то весной уже пришлось бы еще сложнее. В общем, «Крылья» ушли на перерыв на позитивной ноте. Сейчас надо ждать, когда закончится этот тур, чтобы распределение позиций в таблице было понятным, чтобы уже смотреть, у кого проще или сложнее ситуация. Как у тех, кто за лидерские позиции сражается, так и у тех, кто борется за выживание. Плюс будет трансферное окно, будет подготовка ко второй части чемпионата.Разумеется, эта победа — хорошая предпосылка, для того чтобы «Крыльям» приподняться в турнирной таблице. Здесь очень хороший эмоциональный аспект для самарской команды. А у «Ростова» все наоборот. Плюс «приговоры», которые будут вынесены из-за красных карточек. И для «Ростова», разумеется, самая главная потеря — это тренер. Это очень серьезно.