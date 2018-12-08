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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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00:35
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Магомед Адиев: когда я возглавил "Анжи", команда в меня не верила, меня вообще не воспринимали
00:22
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Магомед Адиев: "благодарен" правительству Дагестана за то, что они много говорили и ничего не сделали (1)
Вчера, 23:46
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Агент: у Никиты Чернова было предложение от "Спартака" (1)
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Александр Мостовой: на данный момент ничего нового не вижу, при Массимо Каррере было то же самое (2)
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Глава российских судей не стал комментировать скандальный твит "Ростова" о Карасеве (3)
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Олег Кононов: "Спартак" в матче с "Анжи" показал 25% от того, что я хотел бы видеть
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал гостевую победу над "Анжи" (3:0) в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги.
"Мы готовились и в какой-то степени опасались этого матча. Соперник проводит домашние матчи агрессивно, в первом тайме они это продемонстрировали. Конечно, нам удались наши комбинации, которые мы хотели бы видеть, но есть куда расти. Если брать ход матча, то мы провели хорошо концовку первого тайма, заработали два чистых пенальти. Джано сделал хорошую передачу на Зе. Всегда хочется большего, но я хочу поблагодарить весь клуб, команду и тренерский штаб за этот непростой отрезок. В этот промежуток времени мы сделали много и уходим на зимнюю паузу в чемпионате. Впереди у нас важный матч, который будет определять нашу дальнейшую судьбу в Лиге Европы. У нас еще многое не получается, но тем не менее, не помню кто бы в Махачкале забивал три гола. Игроки проявили серьезный характер, вышли на игру собранными, понимая, что соперник может преподнести сюрприз.
Мы показали в этом матче 25% от того, что я хотел бы видеть. Мы должны играть таким образом, чтобы игра в обороне была четкая, организованная. Без этой организации не будет той игры в атаке, которую мы хотим видеть. Мы не должны давать сопернику шансов завладеть игрой после потери нами мяча. Команда в целом должна знать как ей действовать. Сейчас мы заложили фундамент и имели больше моментов, но в реализации еще нужно двигаться вперед. Работы у нас очень много", - цитирует Кононова Sport24.
"Мы готовились и в какой-то степени опасались этого матча. Соперник проводит домашние матчи агрессивно, в первом тайме они это продемонстрировали. Конечно, нам удались наши комбинации, которые мы хотели бы видеть, но есть куда расти. Если брать ход матча, то мы провели хорошо концовку первого тайма, заработали два чистых пенальти. Джано сделал хорошую передачу на Зе. Всегда хочется большего, но я хочу поблагодарить весь клуб, команду и тренерский штаб за этот непростой отрезок. В этот промежуток времени мы сделали много и уходим на зимнюю паузу в чемпионате. Впереди у нас важный матч, который будет определять нашу дальнейшую судьбу в Лиге Европы. У нас еще многое не получается, но тем не менее, не помню кто бы в Махачкале забивал три гола. Игроки проявили серьезный характер, вышли на игру собранными, понимая, что соперник может преподнести сюрприз.
Мы показали в этом матче 25% от того, что я хотел бы видеть. Мы должны играть таким образом, чтобы игра в обороне была четкая, организованная. Без этой организации не будет той игры в атаке, которую мы хотим видеть. Мы не должны давать сопернику шансов завладеть игрой после потери нами мяча. Команда в целом должна знать как ей действовать. Сейчас мы заложили фундамент и имели больше моментов, но в реализации еще нужно двигаться вперед. Работы у нас очень много", - цитирует Кононова Sport24.
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