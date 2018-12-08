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Олег Кононов: "Спартак" в матче с "Анжи" показал 25% от того, что я хотел бы видеть

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал гостевую победу над "Анжи" (3:0) в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги.

"Мы готовились и в какой-то степени опасались этого матча. Соперник проводит домашние матчи агрессивно, в первом тайме они это продемонстрировали. Конечно, нам удались наши комбинации, которые мы хотели бы видеть, но есть куда расти. Если брать ход матча, то мы провели хорошо концовку первого тайма, заработали два чистых пенальти. Джано сделал хорошую передачу на Зе. Всегда хочется большего, но я хочу поблагодарить весь клуб, команду и тренерский штаб за этот непростой отрезок. В этот промежуток времени мы сделали много и уходим на зимнюю паузу в чемпионате. Впереди у нас важный матч, который будет определять нашу дальнейшую судьбу в Лиге Европы. У нас еще многое не получается, но тем не менее, не помню кто бы в Махачкале забивал три гола. Игроки проявили серьезный характер, вышли на игру собранными, понимая, что соперник может преподнести сюрприз.

Мы показали в этом матче 25% от того, что я хотел бы видеть. Мы должны играть таким образом, чтобы игра в обороне была четкая, организованная. Без этой организации не будет той игры в атаке, которую мы хотим видеть. Мы не должны давать сопернику шансов завладеть игрой после потери нами мяча. Команда в целом должна знать как ей действовать. Сейчас мы заложили фундамент и имели больше моментов, но в реализации еще нужно двигаться вперед. Работы у нас очень много", - цитирует Кононова Sport24.
Теги: Кононов Спартак Анжи
Вчера, 23:46
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#2  Брюзга  Рязань (Сегодня, 00:34)
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А чего не 10%? Вроде как устоявшаяся цифра, наверху одобренная? ))
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#1  К.А.  Столица (Сегодня, 00:14)
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Болеет за:
«Спартак»
нарик,Фернандо и хрустальный одни из самых умных в игровом плане игроков не только у нас в команде,но и во всем чемпе.но,плять,у каждого свои минусы.один сегодня удачно на замену вышел,а завтра опять в лазарет.другой-игрет матч через 3(даже штрафные не идут порой),третий-вообще не понятно что с ним.вроде перешел.вроде играл.а тут куяк и травма...
я к чему.вот будь они в строю,будь они СТАБИЛЬНЫ,то пиджак смог бы построить тот футбол,какой он хочет.романцевский,красивый.по его заявлениям,по крайней мере.а сейчас с глушаком и комбаром не построишь ничего смотрибельного,поэтому нужно на результат работать.иначе никак.и то и то не выйдет.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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