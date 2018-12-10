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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Ринат Билялетдинов: за нынешний "Зенит" грустно
Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов раскритиковал "Зенит" за не слишком привлекательную, по его мнению, игру.
- Символично, что "Зенит" "похоронили" петербуржец Сорокин и экс-зенитовец Бабурин?
- Очередное напоминание, что своим нужно давать шанс. Хорошее совпадение, тогда еще добавьте Могилевца, которого я взял из питерского дубля в 2014 году, и через пару месяцев он поехал со сборной на чемпионат мира в Бразилию. За нынешний "Зенит" грустно, и дело даже не в результате, а в содержании игры.
- Что происходит с лидером?
- Это уже было в прошлом году, при Манчини - осенью повесили команде на шею золотые Перестановки происходят каждый год, но на пользу это не идет. У нынешнего "Зенита" такие приоритеты – дисциплина и движение, но изюминки нет. Команда натужно побеждала, не было легкости. Даже питерские чемпионы СССР 1984 года об этом говорят.
Забросы на сдвоенный центр Дзюба – Заболотный периодически приносили результат. Но эстетического удовольствия болельщики не получают, все-таки они ждут от своей команды более интеллектуальной игры – темповой, с проникающими атаками и розыгрышами.
- Подбор исполнителей у "Зенита" для этого подходит?
- На тренировках игроки наверняка демонстрируют класс, надо переносить на игру. Кузяев и Ерохин утратили свежесть, на обоих свалилась большая нагрузка в сборной и клубе. Шатов никак не обретет себя. Легкости нет, поэтому футбол натужный. Все ходы заранее просчитывает соперник. Уже не первый тур "Зенит" мучается, пытаясь создать моменты. Плюс нет скоростных людей в обороне. Даже "Арсенал" забивает "Зениту" четыре гола в быстрых контратаках.
"Спорт-Экспресс"
- Символично, что "Зенит" "похоронили" петербуржец Сорокин и экс-зенитовец Бабурин?
- Очередное напоминание, что своим нужно давать шанс. Хорошее совпадение, тогда еще добавьте Могилевца, которого я взял из питерского дубля в 2014 году, и через пару месяцев он поехал со сборной на чемпионат мира в Бразилию. За нынешний "Зенит" грустно, и дело даже не в результате, а в содержании игры.
- Что происходит с лидером?
- Это уже было в прошлом году, при Манчини - осенью повесили команде на шею золотые Перестановки происходят каждый год, но на пользу это не идет. У нынешнего "Зенита" такие приоритеты – дисциплина и движение, но изюминки нет. Команда натужно побеждала, не было легкости. Даже питерские чемпионы СССР 1984 года об этом говорят.
Забросы на сдвоенный центр Дзюба – Заболотный периодически приносили результат. Но эстетического удовольствия болельщики не получают, все-таки они ждут от своей команды более интеллектуальной игры – темповой, с проникающими атаками и розыгрышами.
- Подбор исполнителей у "Зенита" для этого подходит?
- На тренировках игроки наверняка демонстрируют класс, надо переносить на игру. Кузяев и Ерохин утратили свежесть, на обоих свалилась большая нагрузка в сборной и клубе. Шатов никак не обретет себя. Легкости нет, поэтому футбол натужный. Все ходы заранее просчитывает соперник. Уже не первый тур "Зенит" мучается, пытаясь создать моменты. Плюс нет скоростных людей в обороне. Даже "Арсенал" забивает "Зениту" четыре гола в быстрых контратаках.
"Спорт-Экспресс"
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