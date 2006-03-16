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Артем Тимофеев и Александр Ломовицкий могут отправиться в аренду в "Крылья"

Полузащитники московского "Спартака" Артем Тимофеев и Александр Ломовицкий могут отправиться в аренду в самарские "Крылья Советов".

Помимо них команду может покинуть еще ряд игроков, в основном, молодых. В настоящее время клуб готовит список футболистов, на которых не рассчитывает в концовке текущего сезона.

В сезоне-2018/19 24-летний Тимофеев провел 15 матчей и забил один гол, а на счету 20-летнего Ломовицкого 16 матчей и один голевой пас.

Sport24
Теги: Крылья Советов Спартак Тимофеев Ломовицкий
Сегодня, 19:40
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#29  sumzzz  Калининград (Сегодня, 22:41)
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online
Болеет за:
«Рубин»
Подскажите, а почему в Спартаке за последние несколько лет не заиграло ни одного своего молодого игрока????? Почему в том же Краснодаре и ЦСКА отлично играют свои воспитанники, а в Спартаке с этим полная ЖО_ПА?
Может хватит уже ломать игрокам карьеры, если сами ничем распорядиться не можете?!


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#28  sergoz  Калининград (Сегодня, 22:10)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
по пути Зенита? вперед! так же останитесь со старперами - миллионерами, которым все похер.


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12 лет рядом... зарегистрирован 16.03.2006г.
Регистрация: 16.03.2006 [жалоба]
#27  олодька  Самара (Сегодня, 22:10)
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: murchelo06
обычная практика, будут в аренде играть опыта набираться.
Напомни фамилию хоть одного, кто после аренды в Спартаке таки заиграл?


Ну например Яковлев. Как в Крыльях так не забивает как возвращают так именно крыльям и забивает. Вспомни дебошь лет шесть назад. А так все пишут про Спартак и ни кто слово про то что эти футболисты принесут крыльям.


Может Тихонов и взял бы их но Божович не думаю что на это пойдет. Ему сейчас нужны голы и победы а что эти могут принести в команду. Отбывать аренду и прожирать самарской бюджет
Регистрация: 24.08.2018 [жалоба]
#26  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:04)
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Цитата: Женёка
Вот есть Бакаев, да он только в одном матче с Зенитом перекрыл все достижения Ломовицкого за весь сезон!!!!

Бакаев безусловно сильнее
Черышева бы ещё smirk
Варианты в России были, но пока у меня есть силы попробовать себя в сильном чемпионате. Хочу здесь задержаться, но потом не против поиграть в России", - приводит слова футболиста издание "Чемпионат".

В текущем сезоне Примеры Черышев забил один гол и отдал результативный ассист в девяти встречах.


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#25  golden Axe   (Сегодня, 21:47)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Волжанин
отними, подаренные судьями как минимум 6 очков

отними очков 10 у конюшни,отскок с Енисеем за счет левого пенальти,с Оренбургом аналогично и беспредел с Локомотивом,левый пенальти с Ростовом,это только навскидку,как были кабинетным говнищем так и остались
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#24  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 21:37)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Тимофеева да, но зачем Ломовицкого.. конечно если на его место опытного россиянина купить, да и то надо оставить, пусть на заменах пылит..

Цитата: Critique
Мне кажется у Ломовицкого есть потенциал затграть в этом-след сезоне. Я бы попридержал. Тимофеев-безнадега.

Скажите пожалуйста, вот честно: что ТАКОГО вы видите в Ломовицком?! Он более-менее сыграл только с Анжи и всё!!! Он не обыгрывает, не отдаёт передачи, не забивает... Что в нём такого?!?
Вот есть Бакаев, да он только в одном матче с Зенитом перекрыл все достижения Ломовицкого за весь сезон!!!!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#23  Медиум   (Сегодня, 21:33)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Давыдов-наш Месси ))) И где он сейчас ?
Тимофеев до травмы был очень хорош , Ломовицкий добавляет. Оставить в клубе и не гнобить. У ребят всё получится . Вперёд Спартак !
Регистрация: 10.01.2015 [жалоба]
#22  Critique   (Сегодня, 21:20)
  • -3
  •  (3)

Мне кажется у Ломовицкого есть потенциал затграть в этом-след сезоне. Я бы попридержал. Тимофеев-безнадега.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#21  Borg  Burg (Сегодня, 21:14)
  • -3
  •  (9)

Цитата: Волжанин
отними, подаренные судьями как минимум 6 очков, будете во втором десятке.


Почему 6? Свинарня матчей 7-8 с первого тура ни разу не попала по воротам с игры))) Только с купленых пердуном стандартов забивали.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#20  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:03)
  • -1
  •  (1)

Тимофеева да, но зачем Ломовицкого.. конечно если на его место опытного россиянина купить, да и то надо оставить, пусть на заменах пылит..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#19  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 21:03)
  • -1
  •  (1)

Это хороший ход
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#18  Волжанин   (Сегодня, 20:51)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Шмайхель
Какой там уровень ?

А какой уровень вашей шарашки? Последнее место в группе ЛЕ , отними, подаренные судьями как минимум 6 очков, будете во втором десятке.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#17  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 20:40)
  • 0
  •  (2)

Молодым аренда только на пользу. Если аренда их не убьёт - они вернутся только сильнее. Если же смерти в аренде не избежать, то и возвращаться не стоит.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#16  Шмайхель   (Сегодня, 20:33)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA_Best
чергов и васин вернулись и играют за основу
А этим ты шанса не даёшь ?
Цитата: CSKA_Best
а караваев и панченко не уровень ЦСКА
..Какой там уровень ?...Последнее место в группе ЛЧ , сразу за Викторией Пльзень и промежуточное, третье место в чемпе?

Цитата: citrus63
Нахрен нужны эти поросята?
Поднять вас из зоны стыков ,им вполне по силам.


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#15  citrus63   Самара (Сегодня, 20:21)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Нахрен нужны эти поросята? angry
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
#14  Батька   (Сегодня, 20:19)
  • +2
  •  (4)

Бакаев сильнее лома
.. в разы и был в молодежкн так же как и Гулиев которого в Ростов отдали ...сильнее Тимофеева
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#13  Magmus  Домодедово (Сегодня, 20:14)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Напомни фамилию хоть одного, кто после аренды в Спартаке таки заиграл?
Аренда - это игра за другой клуб, который исповедает совершенно иную игру. какая практика? Это всё равно, что столяру практику проходить в качестве продавца магазина.

Дзюба smile


--------------------
даешь fair play!
Регистрация: 14.10.2008 [жалоба]
#12  CSKA_Best   (Сегодня, 20:14)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Шмайхель
Цитата: CSKA_Best
где то это уже было не помню.....
Чернов ,Васин..,просранные Караваев ,Панченко ..

Артем Тимофеев и Александр Ломовицкий могут отправиться в аренду в "Крылья"
Туда и дорога .Сырого Ломовицкого к основе вообще подпускать не стоило , Тимофеев - подавал большие надежды ,но после травмы совсем никакой.

чергов и васин вернулись и играют за основу а караваев и панченко не уровень ЦСКА поэтому и проданы и добавь ещё сюда Базелюка о в рифму
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#11  СуперШтангист   (Сегодня, 20:11)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Сибирячок
Ну всё, началось. Конан решил от молодых избавляться. Новый виток спирали.

Так этот физручила в краснодаре делал тоже самое (ставку на старпёров), Широков, Измайлов, Шишкин, Ари, Мовсисян, Торбинский, Янбаев, Аджинджал, Дикань, Калешин. У него никто из великой академии не играл в составе, только "предпенсионеры". Он обычный дилетант, не умеющий с молодняком работать, поэтому и в Спартаке начал старпёрами поигрывать. И Каборе он поэтому хочет купить (30 лет, пенс, проверенный).
Неужели кто-то думал, что Кононов будет развивать молодняк а-ля Ганчаренка?
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#10  Шмайхель   (Сегодня, 20:11)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA_Best
где то это уже было не помню.....
Чернов ,Васин..,просранные Караваев ,Панченко ..

Артем Тимофеев и Александр Ломовицкий могут отправиться в аренду в "Крылья"
Туда и дорога .Сырого Ломовицкого к основе вообще подпускать не стоило , Тимофеев - подавал большие надежды ,но после травмы совсем никакой.


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#9  Borg  Burg (Сегодня, 20:07)
  • +2
  •  (4)

Цитата: DimonYA
Школы надо на хрен расформировывать и брать пример с коней


Так у коней школа как раз нормально работает. В основе - Хосонов, Гордюшенко. Кучаев, Чалов. Чернов, Помазун, Ефремов, Акинфеев. Щенников. Дзагоев)))))

Тимофеева чес говоря - не знаю. Не особо слежу за спамовской молодежкой. А вот Ломовицкий- редкой тупизны игрочок. Фанерный и тупой.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#8  Сибирячок   (Сегодня, 19:58)
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Волжанин
Цитата: Сибирячок
Конан решил от молодых избавляться

На замену ему купят еще семь негритят, эти по масти не подходят.

Этого и боюсь.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#7  Волжанин   (Сегодня, 19:55)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Конан решил от молодых избавляться

На замену ему купят еще семь негритят, эти по масти не подходят.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 19:53)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну всё, началось. Конан решил от молодых избавляться. Новый виток спирали.

Цитата: murchelo06
обычная практика, будут в аренде играть опыта набираться.

Напомни фамилию хоть одного, кто после аренды в Спартаке таки заиграл?
Аренда - это игра за другой клуб, который исповедает совершенно иную игру. какая практика? Это всё равно, что столяру практику проходить в качестве продавца магазина.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 19:49)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
ни *** не понимаю структуры Спартака ) ни основы нет, ни молодежи долгсосрочной
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#4  CSKA_Best   (Сегодня, 19:46)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
где то это уже было не помню..... а в спартаке joy
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#3  murchelo06  Magas (Сегодня, 19:45)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
обычная практика, будут в аренде играть опыта набираться. Бакаева возвращать обратно ему аренда на пользу пошла, хотя я всегда говорил, что он сильнее ломовицкого
Регистрация: 9.06.2011 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 19:43)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: DimonYA
очередные таланты. Школы надо на хрен расформировывать и брать пример с коней

Тимофеев же после крестов, чего вы от него хотите?
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 19:42)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
очередные таланты. Школы надо на хрен расформировывать и брать пример с коней
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
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