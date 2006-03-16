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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Артем Тимофеев и Александр Ломовицкий могут отправиться в аренду в "Крылья"
Полузащитники московского "Спартака" Артем Тимофеев и Александр Ломовицкий могут отправиться в аренду в самарские "Крылья Советов".
Помимо них команду может покинуть еще ряд игроков, в основном, молодых. В настоящее время клуб готовит список футболистов, на которых не рассчитывает в концовке текущего сезона.
В сезоне-2018/19 24-летний Тимофеев провел 15 матчей и забил один гол, а на счету 20-летнего Ломовицкого 16 матчей и один голевой пас.
Sport24
Помимо них команду может покинуть еще ряд игроков, в основном, молодых. В настоящее время клуб готовит список футболистов, на которых не рассчитывает в концовке текущего сезона.
В сезоне-2018/19 24-летний Тимофеев провел 15 матчей и забил один гол, а на счету 20-летнего Ломовицкого 16 матчей и один голевой пас.
Sport24
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