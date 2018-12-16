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"Краснодар" поздравил Сулейманова с днем рождения

"Краснодар" поздравил с 19-летием нападающего команды Магомеда-Шапи Сулейманова.

"Желаем Магомеду-Шапи здоровья и побольше ярких матчей в чёрно-зеленой карьере!" – написали "быки" в Твиттере.

В текущем сезоне Сулейманов принял участие в 29 матчах за "Краснодар" и забил 9 голов.

Теги: Краснодар Сулейманов
Сегодня, 12:23
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