"Краснодар" поздравил Сулейманова с днем рождения

Поздравляем с Днём рождения Магомеда-Шапи Сулейманова! Воспитаннику Академии ФК "Краснодар" сегодня исполняется 19 лет! ?



Желаем Магомеду-Шапи здоровья и побольше ярких матчей в чёрно-зеленой карьере!https://t.co/k8cDHjFPgc — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 16, 2018

"Краснодар" поздравил с 19-летием нападающего команды Магомеда-Шапи Сулейманова."Желаем Магомеду-Шапи здоровья и побольше ярких матчей в чёрно-зеленой карьере!" – написали "быки" в Твиттере.В текущем сезоне Сулейманов принял участие в 29 матчах за "Краснодар" и забил 9 голов.