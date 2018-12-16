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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Мирослав Ромащенко: мне хотелось бы вернуться в "Спартак"
Тренер сборной России Мирослав Ромащенко заявил, что ему хотелось бы вернуться в "Спартак".
Напомним, что 44-летний специалист работал в дубле красно-белых с 2003 по 2008 год. С 2016 года он занимает пост тренера в сборной.
– Когда появились слухи об интересе "Спартака" к Черчесову, внутри что-то всколыхнулось?
– Не у меня всколыхнулось. Сын пришел и спросил: "Пап, что там, в "Спартак"? Я ему в шутку: "Никит, чем занят? Вот и иди, занимайся делами". На самом деле я понимал, знал, что никто на Саламовича не выходил. Другое дело, что лично мне когда-нибудь хотелось бы вернуться.
– Почему?
– Потому что играл в "Спартаке" и уже работал в нем. Это топ-клуб по российским меркам, где можно решать большие задачи. Было бы интересно. Допускаю, что и Саламович в глубине души держит такую возможность. Правда, не говорит об этом.
– Думаете, внутри него сидит чувство незавершенности начатого дела?
– Да, что-то вроде этого. А так, в октябре, когда пошел этот поток информации, стало просто интересно: действительно ли есть интерес или это просто один из элементов игры при переговорах с другим тренером. Повторю: когда-нибудь в будущем, наверное, хотелось бы вернуться.
"Чемпионат.com".
Напомним, что 44-летний специалист работал в дубле красно-белых с 2003 по 2008 год. С 2016 года он занимает пост тренера в сборной.
– Когда появились слухи об интересе "Спартака" к Черчесову, внутри что-то всколыхнулось?
– Не у меня всколыхнулось. Сын пришел и спросил: "Пап, что там, в "Спартак"? Я ему в шутку: "Никит, чем занят? Вот и иди, занимайся делами". На самом деле я понимал, знал, что никто на Саламовича не выходил. Другое дело, что лично мне когда-нибудь хотелось бы вернуться.
– Почему?
– Потому что играл в "Спартаке" и уже работал в нем. Это топ-клуб по российским меркам, где можно решать большие задачи. Было бы интересно. Допускаю, что и Саламович в глубине души держит такую возможность. Правда, не говорит об этом.
– Думаете, внутри него сидит чувство незавершенности начатого дела?
– Да, что-то вроде этого. А так, в октябре, когда пошел этот поток информации, стало просто интересно: действительно ли есть интерес или это просто один из элементов игры при переговорах с другим тренером. Повторю: когда-нибудь в будущем, наверное, хотелось бы вернуться.
"Чемпионат.com".
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