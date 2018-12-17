"Урал" близок к приобретению защитника БАТЭ

Белорусский защитник БАТЭ Денис Поляков в ближайшие дни может перейти в "Урал".Старт сезона-2017/18 27-летний футболист провёл в кипрском "АПОЭЛ", где сыграл в 16 матчах. После он вернулся в БАТЭ, где принял участие в восьми встречах высшей лиги и забил один гол.Поляков является бронзовым призёром молодёжного чемпионата Европы 2011 в Дании. Также защитник принимал участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. 17 ноября 2010 года дебютировал в составе сборной Беларуси в матче со сборной Омана в Маскате (4:0).