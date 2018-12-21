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Сергей Фурсенко: уделяем внимание академии и делаем все для развития нашей молодежи

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко ответил на вопрос об использования полезного опыта со стороны в работе клубной академии.

"Конечно, мы используем удачные наработки со стороны. Например, образовательный центр "Сириус" в Сочи показал всем пример, что спорт, наука и культура должны идти вместе. Наши специалисты неоднократно посещали центр "Сириус" и очень внимательно изучили его опыт.

В будущем в своей работе мы будем использовать эти передовые технологии в воспитательном и образовательном процессах, хотя и не имеем к сочинскому "Сириусу" прямого отношения. В академии сейчас работает около 130 человек, и мы планируем и дальше делать всё для развития нашей молодёжи", - сказал Фурсенко.
Теги: Зенит Фурсенко
Сегодня, 14:52
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#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 17:04)
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Болеет за:
«Зенит»
Вопрос к академии простой. Где "Аршавины"?

Иначе на что тогда идет "выхлоп" денег и стоимости инфраструктуры?

И я так понимаю, отвечать на этот вопрос никто не желает...


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Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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