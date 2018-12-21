Сергей Фурсенко: уделяем внимание академии и делаем все для развития нашей молодежи

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко ответил на вопрос об использования полезного опыта со стороны в работе клубной академии."Конечно, мы используем удачные наработки со стороны. Например, образовательный центр "Сириус" в Сочи показал всем пример, что спорт, наука и культура должны идти вместе. Наши специалисты неоднократно посещали центр "Сириус" и очень внимательно изучили его опыт.В будущем в своей работе мы будем использовать эти передовые технологии в воспитательном и образовательном процессах, хотя и не имеем к сочинскому "Сириусу" прямого отношения. В академии сейчас работает около 130 человек, и мы планируем и дальше делать всё для развития нашей молодёжи", - сказал Фурсенко.