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Евгений Алдонин: первое событие после чемпионата мира в России - исторические победы ЦСКА над "Реалом"
Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой подвел футбольные итоги уходящего 2018-го года.
- Конечно, самое масштабное событие года — чемпионат мира, прошедший в России. Это самый грандиозный турнир, который есть в футболе, и мы провели его на высочайшем уровне. Думаю, он вошел в историю как самый лучший чемпионат мира на данный момент, - отметил Алдонин. - Но в принципе так заведено, что каждый новый чемпионат мира, безусловно, самый лучший. И все стараются провести этот турнир с учетом развития технологий и инфраструктуры. Конечно, в плане организации мы шикарно его провели. У нас потрясающие стадионы. И выступление сборной России было успешным. Команда смогла аккумулировать на себе внимание как всей страны, так и всего мира. На своей игре, на работоспособности и самоотдаче. Думаю, что не было равнодушных людей, не было людей, которые не переживали бы за нашу сборную.
- Следующим по значимости событием, что для вас стало?
- Обновление состава команды в футбольном клубе ЦСКА. И, конечно, исторические победы красно-синих над «Реалом». Думаю, это имеет громадное значение вне зависимости от состава «королевского клуба». Два раза в одном розыгрыше еврокубков победить «Реал» - это, безусловно, большой успех и историческое событие. Победить «галактикос» с учетом того, что они рекордсмены, и того, что они три раза подряд выиграли Лигу чемпионов, это очень серьезно. Плюс «Реал» потерпел самое крупное поражение в еврокубках на «Сантьяго Бернабеу». Что касается обновления состава ЦСКА, то мы все давно говорили, что красно-синим требуются перемены, что нужно давать дорогу молодым. Сначала это было разово — появился Головин. Затем появились Чалов и Жамалетдинов, потом другие. То, что сейчас армейцы демонстрируют обновленным составом, это большой успех. Та работа, которую провел клуб в плане селекции, и работа тренеров,сумевших организовать команду, особенно в игре в обороне, — серьезный показатель. Все это достойно большого уважения.
- Что для вас было самым позитивным и самым негативным в этом году?
-Все самое позитивное опять же связано с чемпионатом мира. Это колоссальный по эмоциям турнир. То, что он проходил у нас в стране, вызвало бурю эмоций. Особенно у детей в нашей стране. Дети смотрели и искренне переживали. Я сам вспоминаю, как, будучи 10-летним мальчишкой, в 1990-м году следил за чемпионатом мира, проходившим в Италии. Сильное впечатление он у меня тогда оставил. Наша сборная очень успешно выступила на домашнем чемпионате мира, и этот турнир привлек внимание к футболу огромной детской аудитории. Это самый положительный момент.
Если говорить о негативном, то, наверное, это в целом вся еврокубковая кампания для российских клубов. Мне кажется, могли лучше выступить. Две команды для весенней стадии — маловато. Мое мнение, должно было быть больше наших представителей. Конечно, хорошо, что «Зенит» и «Краснодар» вышли, но думаю, что и у ЦСКА, и у «Спартака», и у «Локомотива» были хорошие возможности. Красно-зеленые по игре, наверное, не заслуживали того результата, который у них был в Лиге чемпионов. Хотя вспоминать о негативном совсем не хочется. Если говорить о положительном и отрицательном, то первого было гораздо больше.
- Кто, на ваш взгляд, в 2018-м был лучшим игроком в мире и в России?
- В мире нет лучшего игрока, чем Лионель Месси.
- Несмотря на не самый удачный для него и его сборной чемпионат мира?..
- Да, аргентинцам этот чемпионат мира не удался. И мундиаль — это единственная вершина, которая может не покориться Месси. Но опять же это прекрасный игрок, собравший всю коллекцию трофеев. Ну, сборная Хорватия и ее лидер Лука Модрич произвели сильное впечатление. Отличное у них поколение футболистов сейчас. И то, что они играли в финале чемпионата мира, это показательно. Можно выделить и француза Килиана Мбаппе, который в 19 лет ворвался в число самых лучших футболистов. Несмотря на юный возраст он показывает очень зрелую игру. И он уже успел выиграть чемпионат мира. Тут можно представить себе, какое большое футбольное будущее ждет этого игрока, как он будет прогрессировать.
Если говорить о чемпионате России, то его открытием можно назвать Влашича. Он прекрасно вписался в игру ЦСКА. Что касается нашей сборной, то это Черышев, Дзюба, Головин, Зобнин. Они здорово сыграли за сборную и показали очень качественный футбол. Еще бы в этот список добавил Газинского — очевидный прогресс в этом сезоне. Игрок влияет на команду с точки зрения результата: делает передачи и забивает.
- На днях завершилась целая веха в российском футболе: пост президента РФС покинул Виталий Мутко. Как бы оценили его работу в должности главы футбольного союза, и кого видите достойным кандидатом на пост президента РФС?
- Можно по-разному оценивать работу Виталия Леонтьевича в РФС, но в памяти болельщиков в любом случае останутся 2008-й и 2018-й годы. В 2018-м году он уже не принимал участия, но в предыдущие годы по организации чемпионата мира, конечно, принимал непосредственное участие во всех процессах. Юрий Павлович Семин верно заметил: наш футбол Виталий Леонтьевич принял в не самые лучшие времена и в целом задал хороший вектор развития. Тем, что мы сейчас имеем в нашем футболе, мы вправе гордиться. В плане инфраструктуры — безусловно. У нас сейчас прекрасные стадионы в разных регионах страны. Это нельзя не отметить - огромный плюс. Если говорить о молодежи, то молодежь надо развивать, поднимать детско-юношеский футбол на новый уровень. Необходима какая-то общая система, которая давала бы нам хорошее пополнение в ряды юношеских и молодежной сборных, и, конечно же, национальной. Этому нужно уделять огромное внимание... Как оценить? В целом итоги работы Мутко надо оценивать положительно. Немалая заслуга Виталия Леонтьевича в том, что чемпионат мира был у нас. Но думаю, здесь можно много кого выделить.
Если говорить о кандидатах на пост главы РФС, самое главное, чтобы это был человек из когорты топ-менеджеров, которые имеют четкое представление и понимание, как развивать футбол. Главное не то, кто конкретно придет, а какая у него будет программа развития. Сейчас есть отличная инфраструктура и хорошая почва для того, чтобы готовить перспективные кадры. На это надо обратить особое внимание. Ну, и нужно, конечно, развивать то, что у нас есть.
- Конечно, самое масштабное событие года — чемпионат мира, прошедший в России. Это самый грандиозный турнир, который есть в футболе, и мы провели его на высочайшем уровне. Думаю, он вошел в историю как самый лучший чемпионат мира на данный момент, - отметил Алдонин. - Но в принципе так заведено, что каждый новый чемпионат мира, безусловно, самый лучший. И все стараются провести этот турнир с учетом развития технологий и инфраструктуры. Конечно, в плане организации мы шикарно его провели. У нас потрясающие стадионы. И выступление сборной России было успешным. Команда смогла аккумулировать на себе внимание как всей страны, так и всего мира. На своей игре, на работоспособности и самоотдаче. Думаю, что не было равнодушных людей, не было людей, которые не переживали бы за нашу сборную.
- Следующим по значимости событием, что для вас стало?
- Обновление состава команды в футбольном клубе ЦСКА. И, конечно, исторические победы красно-синих над «Реалом». Думаю, это имеет громадное значение вне зависимости от состава «королевского клуба». Два раза в одном розыгрыше еврокубков победить «Реал» - это, безусловно, большой успех и историческое событие. Победить «галактикос» с учетом того, что они рекордсмены, и того, что они три раза подряд выиграли Лигу чемпионов, это очень серьезно. Плюс «Реал» потерпел самое крупное поражение в еврокубках на «Сантьяго Бернабеу». Что касается обновления состава ЦСКА, то мы все давно говорили, что красно-синим требуются перемены, что нужно давать дорогу молодым. Сначала это было разово — появился Головин. Затем появились Чалов и Жамалетдинов, потом другие. То, что сейчас армейцы демонстрируют обновленным составом, это большой успех. Та работа, которую провел клуб в плане селекции, и работа тренеров,сумевших организовать команду, особенно в игре в обороне, — серьезный показатель. Все это достойно большого уважения.
- Что для вас было самым позитивным и самым негативным в этом году?
-Все самое позитивное опять же связано с чемпионатом мира. Это колоссальный по эмоциям турнир. То, что он проходил у нас в стране, вызвало бурю эмоций. Особенно у детей в нашей стране. Дети смотрели и искренне переживали. Я сам вспоминаю, как, будучи 10-летним мальчишкой, в 1990-м году следил за чемпионатом мира, проходившим в Италии. Сильное впечатление он у меня тогда оставил. Наша сборная очень успешно выступила на домашнем чемпионате мира, и этот турнир привлек внимание к футболу огромной детской аудитории. Это самый положительный момент.
Если говорить о негативном, то, наверное, это в целом вся еврокубковая кампания для российских клубов. Мне кажется, могли лучше выступить. Две команды для весенней стадии — маловато. Мое мнение, должно было быть больше наших представителей. Конечно, хорошо, что «Зенит» и «Краснодар» вышли, но думаю, что и у ЦСКА, и у «Спартака», и у «Локомотива» были хорошие возможности. Красно-зеленые по игре, наверное, не заслуживали того результата, который у них был в Лиге чемпионов. Хотя вспоминать о негативном совсем не хочется. Если говорить о положительном и отрицательном, то первого было гораздо больше.
- Кто, на ваш взгляд, в 2018-м был лучшим игроком в мире и в России?
- В мире нет лучшего игрока, чем Лионель Месси.
- Несмотря на не самый удачный для него и его сборной чемпионат мира?..
- Да, аргентинцам этот чемпионат мира не удался. И мундиаль — это единственная вершина, которая может не покориться Месси. Но опять же это прекрасный игрок, собравший всю коллекцию трофеев. Ну, сборная Хорватия и ее лидер Лука Модрич произвели сильное впечатление. Отличное у них поколение футболистов сейчас. И то, что они играли в финале чемпионата мира, это показательно. Можно выделить и француза Килиана Мбаппе, который в 19 лет ворвался в число самых лучших футболистов. Несмотря на юный возраст он показывает очень зрелую игру. И он уже успел выиграть чемпионат мира. Тут можно представить себе, какое большое футбольное будущее ждет этого игрока, как он будет прогрессировать.
Если говорить о чемпионате России, то его открытием можно назвать Влашича. Он прекрасно вписался в игру ЦСКА. Что касается нашей сборной, то это Черышев, Дзюба, Головин, Зобнин. Они здорово сыграли за сборную и показали очень качественный футбол. Еще бы в этот список добавил Газинского — очевидный прогресс в этом сезоне. Игрок влияет на команду с точки зрения результата: делает передачи и забивает.
- На днях завершилась целая веха в российском футболе: пост президента РФС покинул Виталий Мутко. Как бы оценили его работу в должности главы футбольного союза, и кого видите достойным кандидатом на пост президента РФС?
- Можно по-разному оценивать работу Виталия Леонтьевича в РФС, но в памяти болельщиков в любом случае останутся 2008-й и 2018-й годы. В 2018-м году он уже не принимал участия, но в предыдущие годы по организации чемпионата мира, конечно, принимал непосредственное участие во всех процессах. Юрий Павлович Семин верно заметил: наш футбол Виталий Леонтьевич принял в не самые лучшие времена и в целом задал хороший вектор развития. Тем, что мы сейчас имеем в нашем футболе, мы вправе гордиться. В плане инфраструктуры — безусловно. У нас сейчас прекрасные стадионы в разных регионах страны. Это нельзя не отметить - огромный плюс. Если говорить о молодежи, то молодежь надо развивать, поднимать детско-юношеский футбол на новый уровень. Необходима какая-то общая система, которая давала бы нам хорошее пополнение в ряды юношеских и молодежной сборных, и, конечно же, национальной. Этому нужно уделять огромное внимание... Как оценить? В целом итоги работы Мутко надо оценивать положительно. Немалая заслуга Виталия Леонтьевича в том, что чемпионат мира был у нас. Но думаю, здесь можно много кого выделить.
Если говорить о кандидатах на пост главы РФС, самое главное, чтобы это был человек из когорты топ-менеджеров, которые имеют четкое представление и понимание, как развивать футбол. Главное не то, кто конкретно придет, а какая у него будет программа развития. Сейчас есть отличная инфраструктура и хорошая почва для того, чтобы готовить перспективные кадры. На это надо обратить особое внимание. Ну, и нужно, конечно, развивать то, что у нас есть.
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