Болельщики недовольны "Спартаком". На новом уровне

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:17
Альберто Морено: мне не нравится, как со мной поступил Клопп. Готов рассмотреть предложения (1)
Альберто Морено: мне не нравится, как со мной поступил Клопп. Готов рассмотреть предложения (1)
18:42
Дмитрий Павлов: футбол будет развиваться, если в РФС будет такой сильный человек, как Дюков (9)
Дмитрий Павлов: футбол будет развиваться, если в РФС будет такой сильный человек, как Дюков (9)
18:12
Зампред ОНК: на руках - письменное заявление Мамаева, в котором он просит провести матч в "Бутырке". Сыграем и без Кокорина (5)
Зампред ОНК: на руках - письменное заявление Мамаева, в котором он просит провести матч в "Бутырке". Сыграем и без Кокорина (5)
17:40
Глава Федерации футбола Ставропольского края: с помощью Дюкова хотелось бы попросить обратить внимание на массовый и детско-юношеский футбол
Глава Федерации футбола Ставропольского края: с помощью Дюкова хотелось бы попросить обратить внимание на массовый и детско-юношеский футбол
17:07
Адвокат Кирилла Кокорина: оба брата сказали, что ничего не слышали о футбольном матче в тюрьме (1)
Адвокат Кирилла Кокорина: оба брата сказали, что ничего не слышали о футбольном матче в тюрьме (1)
16:23
Карреру и Трабукки отправляли в Оренбург. Что за движения происходят около лучшего новичка сезона? (2)
Карреру и Трабукки отправляли в Оренбург. Что за движения происходят около лучшего новичка сезона? (2)
16:16
Глава Федерации футбола Ростовской области: Дюков работает в крупном бизнесе, но не оторван от земли (1)
Глава Федерации футбола Ростовской области: Дюков работает в крупном бизнесе, но не оторван от земли (1)
13:39
Владислав Пантелеев: "Рубин" - новый вызов для меня. Нужно будет доказывать, работать и расти (5)
Владислав Пантелеев: "Рубин" - новый вызов для меня. Нужно будет доказывать, работать и расти (5)
13:20
Федерация футбола Татарстана первой выдвинула кандидатуру Александра Дюкова на пост президента РФС (1)
Федерация футбола Татарстана первой выдвинула кандидатуру Александра Дюкова на пост президента РФС (1)
12:41
Александр Тарханов: Дзюба — лучший игрок в России: он ворвался в сборную и потащил команду за собой (5)
Александр Тарханов: Дзюба — лучший игрок в России: он ворвался в сборную и потащил команду за собой (5)
12:30
"Манчестер Сити" падает на третье место, в Италии скандал на почве расизма, Сульшер начинает в "МЮ" с двух побед (3)
"Манчестер Сити" падает на третье место, в Италии скандал на почве расизма, Сульшер начинает в "МЮ" с двух побед (3)
09:27
Сульшер – пятый тренер "МЮ", стартовавший с двух побед в чемпионате - так же начинал и Моуринью
Сульшер – пятый тренер "МЮ", стартовавший с двух побед в чемпионате - так же начинал и Моуринью
Болельщики недовольны "Спартаком". На новом уровне
На этот раз всё дело в мерче: поклонникам "красно-белых" не понравились новогодние свитеры, которые выпустил клуб, и они начали активно наступать через социальные сети. Официальные твиттер уже раздаёт баны.
Всё началось с безобидного и даже правильного для клуба твита о том, что в магазине "Спартака" на домашней арене "красно-белых" болельщики могут купить подарки на новый год. Клуб подготовил к праздникам новую коллекцию одежды и всяческой мелочи: фигурок, джойстиков для консолей и прочего.
Но болельщики возможность купить "спартаковских" подарков не оценили. Им очень не понравился новогодний свитер с ромбиком, который клуб как раз и вынес на обложку.
Народ отреагировал в таком духе.
Сразу же, естественно, пошли шутки и переиначивания популярных мемов.
А комментарии... Они были примерно такими:
"Самый стрёмный мерч из всех существующих вообще. Мало того что просто убого, так еще не по размеру и снято бездарно. Вы проваливаетесь в бездну".
Или такими:
"Отстой и никчемность! Тех, кто это изобретал и утверждал - сжечь"
Естественно, были и более грубые формы возмущения. За такое официальные аккаунты начали банить пользователей.
В дело вступили даже журналисты и комментаторы
Раскритикованной публикой свитер стоит более четырёх тысяч рублей.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Всё началось с безобидного и даже правильного для клуба твита о том, что в магазине "Спартака" на домашней арене "красно-белых" болельщики могут купить подарки на новый год. Клуб подготовил к праздникам новую коллекцию одежды и всяческой мелочи: фигурок, джойстиков для консолей и прочего.
Эти товары вы также можете приобрести в официальных магазинах клуба — на стадионе @otkritiearena и в магазине на Красной Пресне. ??— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) December 26, 2018
С наступающим Новым годом! ?https://t.co/62h109TWn4
Но болельщики возможность купить "спартаковских" подарков не оценили. Им очень не понравился новогодний свитер с ромбиком, который клуб как раз и вынес на обложку.
Народ отреагировал в таком духе.
Сразу же, естественно, пошли шутки и переиначивания популярных мемов.
Лучшее! pic.twitter.com/C0iLVjLgPx— оооо ?????? областной гуляка (@onezamkad) December 27, 2018
А комментарии... Они были примерно такими:
"Самый стрёмный мерч из всех существующих вообще. Мало того что просто убого, так еще не по размеру и снято бездарно. Вы проваливаетесь в бездну".
Или такими:
"Отстой и никчемность! Тех, кто это изобретал и утверждал - сжечь"
Естественно, были и более грубые формы возмущения. За такое официальные аккаунты начали банить пользователей.
В дело вступили даже журналисты и комментаторы
Да кто им сказал, что они знают, как лучше?! Кто вообще сказал, что тут бывает лучше и хуже... Бывает нравится и не нравится. И своё «не нравится» совать во все дыры очень глупо.— Александр Шмурнов (@AShmurnov) December 27, 2018
Раскритикованной публикой свитер стоит более четырёх тысяч рублей.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.