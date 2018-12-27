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Болельщики недовольны "Спартаком". На новом уровне

На этот раз всё дело в мерче: поклонникам "красно-белых" не понравились новогодние свитеры, которые выпустил клуб, и они начали активно наступать через социальные сети. Официальные твиттер уже раздаёт баны.

Всё началось с безобидного и даже правильного для клуба твита о том, что в магазине "Спартака" на домашней арене "красно-белых" болельщики могут купить подарки на новый год. Клуб подготовил к праздникам новую коллекцию одежды и всяческой мелочи: фигурок, джойстиков для консолей и прочего.


Но болельщики возможность купить "спартаковских" подарков не оценили. Им очень не понравился новогодний свитер с ромбиком, который клуб как раз и вынес на обложку.

Народ отреагировал в таком духе.

Болельщики недовольны "Спартаком". На новом уровне

Сразу же, естественно, пошли шутки и переиначивания популярных мемов.


А комментарии... Они были примерно такими:

"Самый стрёмный мерч из всех существующих вообще. Мало того что просто убого, так еще не по размеру и снято бездарно. Вы проваливаетесь в бездну".

Или такими:

"Отстой и никчемность! Тех, кто это изобретал и утверждал - сжечь"

Естественно, были и более грубые формы возмущения. За такое официальные аккаунты начали банить пользователей.

В дело вступили даже журналисты и комментаторы



Раскритикованной публикой свитер стоит более четырёх тысяч рублей.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Спартак
Сегодня, 19:51
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(2)
#5  saint BASIL  Внешнее кольцо (Сегодня, 20:22)
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Blessing,
Ну хули этож тебе не рекорды ставить на бакланарене!!...это просто свитера)


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бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007 [жалоба]
#4  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 20:21)
  • +2
  •  (4)

Народ конечно ну очень серьезный . Прикольный свитер -)) оаслабтесь ,это ведь новый год. Что же все такие суровые и серьезные.!?
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#3  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 20:21)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: tiki
да и шмурнов не удивил

Даже перед Чаловым зассал за слова ответить.а над егоровым весь чемп смеется
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 20:07)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Такой свитер очень хорошо будет выглядеть на Кононове, и гармонично сочетаться с его блаженной физиономией, вечно находящейся в прострации. Надень на него хоть балахон, хоть саван, хоть набедренную повязку, он этого не заметит, лишь будет юродиво улыбаться, с уставившимся в пустоту взглядом.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 20:02)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
о, петух егоров вылез
даже не удивлен
да и шмурнов не удивил


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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