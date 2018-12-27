Болельщики недовольны "Спартаком". На новом уровне

Эти товары вы также можете приобрести в официальных магазинах клуба — на стадионе @otkritiearena и в магазине на Красной Пресне. ??



С наступающим Новым годом! ?https://t.co/62h109TWn4 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) December 26, 2018

Да кто им сказал, что они знают, как лучше?! Кто вообще сказал, что тут бывает лучше и хуже... Бывает нравится и не нравится. И своё «не нравится» совать во все дыры очень глупо. — Александр Шмурнов (@AShmurnov) December 27, 2018

На этот раз всё дело в мерче: поклонникам "красно-белых" не понравились новогодние свитеры, которые выпустил клуб, и они начали активно наступать через социальные сети. Официальные твиттер уже раздаёт баны.Всё началось с безобидного и даже правильного для клуба твита о том, что в магазине "Спартака" на домашней арене "красно-белых" болельщики могут купить подарки на новый год. Клуб подготовил к праздникам новую коллекцию одежды и всяческой мелочи: фигурок, джойстиков для консолей и прочего.Но болельщики возможность купить "спартаковских" подарков не оценили. Им очень не понравился новогодний свитер с ромбиком, который клуб как раз и вынес на обложку.Народ отреагировал в таком духе.Сразу же, естественно, пошли шутки и переиначивания популярных мемов.А комментарии... Они были примерно такими:"Самый стрёмный мерч из всех существующих вообще. Мало того что просто убого, так еще не по размеру и снято бездарно. Вы проваливаетесь в бездну".Или такими:"Отстой и никчемность! Тех, кто это изобретал и утверждал - сжечь"Естественно, были и более грубые формы возмущения. За такое официальные аккаунты начали банить пользователей.В дело вступили даже журналисты и комментаторыРаскритикованной публикой свитер стоит более четырёх тысяч рублей.