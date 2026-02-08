Матчи Скрыть

Стала известна сумма долга "Барселоны" по трансферам - источник

Стала известна сумма долга "Барселоны" по непогашенным трансферным платежам.
Фото: ФК "Барселона"
По информации источника, "Барселона" суммарно должна 158 миллионов евро за трансферы Рафиньи, Жюля Кунде, Даниэля Ольмо, Феррана Торреса и Роберта Левандовски.

На данный момент испанский клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 58 очков в 23 матчах. Следующая игра "Барселоны" состоится 16 февраля против "Жироны".

Источник: Transfer News Live

