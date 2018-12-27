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Андрей Червиченко: Еременко может помочь «Ростову». Встретят с распростертыми объятьями

Бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал возможный переход полузащитника красно-белых Романа Еременко в "Ростов".

"Ситуация для него и для «Ростова» приемлема. Он опытный игрок, в середине поля будет постоянно получать игровое время, картину точно не испортит, может быть, даже поможет клубу. Ребята в "Ростове" дисциплину держат, поэтому рецидива у него никакого не получится, из-за чего он пропускал чемпионат. Тем более, у него отец играл в "Ростове", город не чужой, встретят с распростертыми объятиями", - цитирует "Спорт24".
Теги: Еременко Ростов Червиченко Спартак
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