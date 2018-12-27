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Александр Дюков выразил готовность решать серьезные задачи на посту президента РФС

Председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков готов стать президентом РФС и решать серьезные задачи на этом посту, заявил его представитель.

Ранее Дюков получил пять необходимых голосов для выдвижения своей кандидатуры на выборах президента РФС. Его поддержали как минимум в Татарстане, Томской области, Мордовии, Башкирии и Пермском крае.

"Мы очень благодарны за доверие региональным федерациям и клубам, которые хотят видеть Александра Валерьевича на посту президента РФС, для него самого это в первую очередь очень большая ответственность.

Дюков давно работает как на клубном уровне, так и в исполкоме РФС, активно участвовал в разработке стратегии российского футбола до 2030 года и ее наполнении конкретными программами и проектами.

У него есть понимание, насколько серьезные задачи стоят сегодня перед президентом РФС, он готов их решать, дополнительные комментарии со стороны самого Дюкова до завершения процедуры выдвижения и регистрации его в качестве кандидата преждевременны", - цитирует Дюкова "ТАСС".
Теги: Дюков Зенит
Сегодня, 21:50
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#1  ffora  russia (Сегодня, 23:45)
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online

так понимаю президентом РФС может стать только выходец из Зенита - династия
Регистрация: 24.05.2016 [жалоба]
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