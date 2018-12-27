Фанаты "Спартака" устроили флэшмоб, призвав Промеса вернуться в Россию

Фанаты "Спартака" устроили флэшмоб, призвав полузащитника "Севильи" Квинси Промеса вернуться в Россию.Промес перешел из "Спартака" в "Севилью" минувшим летом примерно за 20 миллионов евро. Сегодня, 27 декабря, в СМИ сообщалось, что не исключен вариант, при котором 26-летний футболист перейдет в стан красно-белых на правах аренды до конца нынешнего сезона. Отмечалось, что в трансфере заинтересован сам Промес, при этом "Севилья" готова отпустить хавбека. Однако чуть позже появилась информация о том, что "Севилья" готова расстаться с Промесом только при выгодном предложении.Несколько часов назад Промес выложил в инстаграме фотографию, на которой он запечатлен со снятой с голого торса футболкой "Севильи". При этом Квинси написал рядом с фото, что будет биться до конца.