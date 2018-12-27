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Фанаты "Спартака" устроили флэшмоб, призвав Промеса вернуться в Россию

Фанаты "Спартака" устроили флэшмоб, призвав полузащитника "Севильи" Квинси Промеса вернуться в Россию.

Промес перешел из "Спартака" в "Севилью" минувшим летом примерно за 20 миллионов евро. Сегодня, 27 декабря, в СМИ сообщалось, что не исключен вариант, при котором 26-летний футболист перейдет в стан красно-белых на правах аренды до конца нынешнего сезона. Отмечалось, что в трансфере заинтересован сам Промес, при этом "Севилья" готова отпустить хавбека. Однако чуть позже появилась информация о том, что "Севилья" готова расстаться с Промесом только при выгодном предложении.

Несколько часов назад Промес выложил в инстаграме фотографию, на которой он запечатлен со снятой с голого торса футболкой "Севильи". При этом Квинси написал рядом с фото, что будет биться до конца.

Теги: Спартак Промес
Сегодня, 22:15
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(5)
#16  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 23:42)
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Болеет за:
«Спартак»
хаххах че психи что ли, никуда он не вернется, он не враг своей карьере


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кукол дергают за нитки
на лице у них - улыбки
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#15  Колян Безмолвный   (Сегодня, 23:42)
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online
Болеет за:
«Спартак»
наш воспитанник!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#14  Ниндзя   (Сегодня, 23:37)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Riders1990
Цитата: Ниндзя
потом Эссьена и Фло...

Эссьен и Фло это один человек smile

Вот сразу видно спартаковца - хорошо в неграх разбирается, прямо как Червиченко)))

А Абдель Баги это тоже один?))) А Самуэль Огунсанья?)))

Апофеозом выступлений Фло за народную команду стал феерический процесс мочевыделения на стадионе "Торпедо" на Восточной улице: находясь в запасе и наблюдая за игрой одноклубников из-за ворот, Эссьен справил свою малую нужду прямо на рекламный щит. Местные стражи порядка, возмутившись этим фактом, замели нигерийца в милицейский автобус, дабы провести ускоренный курс лечения от энуреза, однако в последний момент Фло, к сожалению, был спасён тогдашним пресс-атташе "Спартака" Александром Львовым. Ходят слухи, что Самуэль Огунсанья, узнав об обосанном Эссьеном стадионе, обосрался от смеха. laughing
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#13  Riders1990  bunker (Сегодня, 23:30)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ниндзя
потом Эссьена и Фло...

Эссьен и Фло это один человек smile


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#12  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 23:27)
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Болеет за:
ЦСКА
Сибиряк. Крепон, Марадона и Брянский неадекват бухнули и понеслось...
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#11  DMS  Советский союз (Сегодня, 23:18)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
Промес в сивилье поделывает огромный объем работы

Когда это он успевает так "плодотворно" работать сидя на лавке?
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#10  Ниндзя   (Сегодня, 23:18)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Сначала нужно Кебе и Мукунку вернуть, потом Эссьена и Фло... smiley
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#9  utekay  Россия (Сегодня, 23:06)
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Болеет за:
«Зенит»
спартак без негра - как свинья без корыта с помоями


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#8  Charodei  Борзя (Сегодня, 23:04)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Свиньи рады ухватиться за любой слух,который дал бы шанс их Дому-2,т.е. ,,Ромбу-2" зацепиться за место в первой десятке.Смешные такие. joy
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#7  Yuriah  Россия (Сегодня, 22:56)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Конкуренты Спартака боятся возвращения Промеса , это сразу видно !
Регистрация: 12.08.2016 [жалоба]
#6  Spartak СССР   (Сегодня, 22:46)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
как же говно закипает у бомжеконей от Антохи,чуют чем может обернуться его приезд))
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
#5  Батька   (Сегодня, 22:43)
  • 0
  •  (6)

Это же не думбия лавочник, которого Гинер пять раз продавал и в аренду брал лечил овсом ))) .... Промес в сивилье поделывает огромный объем работы немного поменялась его позиция и под в игре ...поэтому статистика не очень....вряд-ли его отпустят ....ну конечно если за 20-30 лямов то да ...а аренда это смешно !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#4  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:23)
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Флэшмоб свиных недоделков-поцелуй негра в ж...


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#3  sanyapytilin   (Сегодня, 22:22)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Идиоты


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 22:21)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Фанаты Спартака. Да вы стадо в свете последних событий.

"Севилья" никуда не отпустит Промеса, аренда исключена. Он в порядке"
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 22:20)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
если по статье -
скандалы. интриги. расследования


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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