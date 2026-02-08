Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
3 - 2 3 2
УрартуЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
ЕлимайЗавершен
Рубин
1 - 0 1 0
Навбахор2 тайм

Тренер "Зенита" высказался о составах на ближайшие товарищеские матчи

Помощник главного тренера "Зенита" Анатолий Тимощук высказался о выборе составов на ближайшие контрольные матчи.
Фото: ФК "Зенит"
Российский специалист отметил, что составы будут составляться исходя из физического состояния игроков.

"Будем смотреть по состоянию игроков, может быть, у кого-то есть какой-то дискомфорт. Всегда обращаем на это внимание. Просим подходить, говорить, если что-то не так, чтобы ничего не усугубить. Еще будет тренировка сегодня вечером и завтра утром - посмотрим, обсудим и примем решение по составам", - сказал Тимощук "Матч ТВ".

Завтра, 9 февраля, петербургский "Зенит" проведет товарищеский матч против "Динамо" из Самарканда. 10 февраля сине-бело-голубые сыграют против московского ЦСКА в рамках Зимнего Кубка РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 10:00 по московскому времени.

На данный момент петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков в 18-ти матчах.

