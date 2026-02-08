Российский специалист отметил, что составы будут составляться исходя из физического состояния игроков.
"Будем смотреть по состоянию игроков, может быть, у кого-то есть какой-то дискомфорт. Всегда обращаем на это внимание. Просим подходить, говорить, если что-то не так, чтобы ничего не усугубить. Еще будет тренировка сегодня вечером и завтра утром - посмотрим, обсудим и примем решение по составам", - сказал Тимощук "Матч ТВ".
Завтра, 9 февраля, петербургский "Зенит" проведет товарищеский матч против "Динамо" из Самарканда. 10 февраля сине-бело-голубые сыграют против московского ЦСКА в рамках Зимнего Кубка РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 10:00 по московскому времени.
На данный момент петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков в 18-ти матчах.
Тренер "Зенита" высказался о составах на ближайшие товарищеские матчи
Помощник главного тренера "Зенита" Анатолий Тимощук высказался о выборе составов на ближайшие контрольные матчи.
Фото: ФК "Зенит"