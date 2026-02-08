Агент ответил, останется ли Жемалетдинов в "Ахмате"

Агент игрока "Ахмата" Рифата Жемалетдинова Владимир Кузьмичев высказался о будущем футболиста.

Фото: ФК "Ахмат"

"Сейчас эта тема не обсуждается. Думаю, через какое-то время после возобновления чемпионата мы вернемся к этому разговору", - сказал Кузьмичев "РБ Спорту"

Рифат Жемалетдинов выступает в составе грозненского "Ахмата" с начала сентября 2025 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 11 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.