Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
3 - 2 3 2
УрартуЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
ЕлимайЗавершен
Рубин
1 - 0 1 0
Навбахор2 тайм

Агент ответил, останется ли Жемалетдинов в "Ахмате"

Агент игрока "Ахмата" Рифата Жемалетдинова Владимир Кузьмичев высказался о будущем футболиста.
Фото: ФК "Ахмат"
"Сейчас эта тема не обсуждается. Думаю, через какое-то время после возобновления чемпионата мы вернемся к этому разговору", - сказал Кузьмичев "РБ Спорту".


Рифат Жемалетдинов выступает в составе грозненского "Ахмата" с начала сентября 2025 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 11 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.

