На Украине у футболиста отняли капитанскую повязку за разговор на русском языке

Защитника львовских "Карпат" лишили капитанской повязки в команде из-за того, что он поговорил на русском языке.

Фото: ФК "Днепр-1"

По данным украинских СМИ, защитник львовского клуба Денис Мирошниченко перед товарищеским матчем команды со шведским клубом ГАИС обратился к своим партнерам на русском языке.



После матча "Карпаты" опубликовали официальное заявление клуба, в котором было указано, что в ближайшее время команда выберет нового капитана. Позже им стал защитник сборной Молдавии Владислав Бабогло.



Денис Мирошниченко является уроженцем города Кривой Рог Днепропетровской области Украины. За "Карпаты" он выступает с июля 2024 года, ранее он защищал цвета команды с 2013 по 2019 год. Всего в составе "Карпат" Мирошниченко провел 144 матча, забил 5 мячей и отдал 5 голевых передач.