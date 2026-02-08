Воспитанник "Спартака" может перейти в чемпионат Греции

Речь идет об Иване Коновалове, который после ухода из минского "Динамо" в начале января этого года пребывает в статусе свободного агента. Об интересе к Коновалову со стороны "Волоса" сообщает Metaratings.
По сведениям источника, вратарю предлагают контракт с зарплатой в размере 300 тыс. евро в год. Сам Коновалов приоритетным вариантом продолжения карьеры рассматривает Российскую Премьер-Лигу.
У Коновалова большой опыт выступлений за рубежом. Он играл за сербские клубы "Раднички" Ниш (2015–2017) и "Бачка" (2017), шотландский "Ливингстон" (2022–2023), казахстанский "Тобол" (2023–2024) и азербайджанский "Туран" (2024–2025). В Беларуси он играл за "Торпедо" Жодино (2017–2018) и "Динамо" Минск (2025–2026).
В России он наиболее известен по выступлениям за казанский "Рубин" (2018–2022).
Фото: Getty Images