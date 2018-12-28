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Агент Ригони: Эмилиано не вернется в Россию в январе - он намерен покинуть "Зенит"

Хуан Крус Оллер, агент полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони, опроверг возможное возвращение футболиста в петербургский клуб во время зимнего трансферного окна.

"Ригони не вернется в "Зенит" в январе. Сообщения о его возвращении – неправда. Скажу больше: он намерен покинуть питерский клуб", – сказал Оллер.

Ригони перешел в "Зенит" летом 2017 года.

"Чемпионат"
Теги: Ригони Зенит
Сегодня, 23:31
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#1  mah  IBIZA (Сегодня, 23:41)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Даже большие деньги Миллера не могут удержать. Жить в вонючке, бомжевать ...- ужасно!


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Верность и сила
Регистрация: 17.07.2009 [жалоба]
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