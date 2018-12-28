Агент Ригони: Эмилиано не вернется в Россию в январе - он намерен покинуть "Зенит"

Хуан Крус Оллер, агент полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони, опроверг возможное возвращение футболиста в петербургский клуб во время зимнего трансферного окна."Ригони не вернется в "Зенит" в январе. Сообщения о его возвращении – неправда. Скажу больше: он намерен покинуть питерский клуб", – сказал Оллер.Ригони перешел в "Зенит" летом 2017 года.