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Сергей Фурсенко: надеемся, что все таки возьмем золото

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко поздравил болельщиков с новым годом.

"Прежде всего мне хотелось бы пожелать нашему любимому "Зениту" процветания и побед. Мы очень надеемся, что в этом году мы всё-таки станем чемпионами. Тем более что клуб возглавил всеми любимый Сергей Семак.

Хочу, чтобы наши болельщики были счастливы, чтобы были счастливы их семьи. Очень хочу, чтобы все они были здоровы", — приводит слова Фурсенко "Спорт уик-энд".
Теги: Зенит Фурсенко
Сегодня, 10:07
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