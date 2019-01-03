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Источник: Жано Ананидзе может уйти в аренду в "Витесс"

Хавбек "Спартака" Жано Ананидзе может продолжить карьеру в Голландии.

26-летний хавбек может быть арендован "Витессом" до конца сезона, сообщает журналист Иван Карпов в своем твиттере.

На Жано претендуют также претендуют "Крылья Советов", однако сам Ананидзе хочет перейти в европейский клуб и может пойти на понижение заработной платы ради этого.

Напомним, "Витесс" возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.
Теги: Ананидзе Спартак Витесс
Сегодня, 15:18
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#4  Sammer   (Сегодня, 15:52)
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Цитата: Ниндзя
Sammer,
Там же и Яровинский)


Ну Олег же там селекционер, Видимо он и организовал это развлечение)))
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
#3  Ниндзя   (Сегодня, 15:39)
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Sammer,
Там же и Яровинский)
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#2  nofrills  Москва (Сегодня, 15:30)
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  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
жано, тебя ждет гурия ланчхути
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#1  Sammer   (Сегодня, 15:29)
  • -1
  •  (3)

На радость Березуцким, Слуцкому и Караваеву))) Запинают поросенка))
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
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