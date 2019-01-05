Четыре молодых футболиста из "Зенита-2" отправятся на сборы с основной командой

Четыре игрока "Зенита-2" отправятся с основной командой на первый тренировочный сбор в Катаре, который пройдет с 15 по 28 января.В предварительном списке "Зенита" значатся 18-летний защитник Илья Скроботов, 20-летний защитник Сергей Бугриев, 19-летний хавбек Леон Мусаев и 19-летний нападающий Илья Воробьев.