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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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И только игроки ЦСКА продолжают играть в футбол. Фото футболистов РПЛ из отпуска
Пока наши стадионы завалены снегом, футболисты разъехались по миру и по-разному проводят своё время. Rusfootball.info проверил социальные сети и выцепил для вас самое интересное или забавное. Здесь цитаты Эскобара от Кутепова, боль Чалова и переодевания от семьи Ребровых.
Главный футбольный герой этого года Артём Дзюба встречал новый год в кругу близких. Пижамная вечеринка это весело, хоть и как-то не в духе бойкого Артёма.
Маркизио вовсю отдыхает на Мальдивах и делится приятными впечатлениями. Поводов унывать у итальянца нет: в Санкт-Петербурге, как выяснилось, в футбол играть необязательно.
Леандро Паредеса, который недавно рассказал, что не особо хочет играть в России, можно понять. У него явно есть возможность провести время интереснее.
Юрий Газинский проводит свободное время круче всех. Сначала он сфотографировался с Зизу (хотя в этом сезоне полузащитник "Краснодара" настолько крут, что, возможно, сам легендарный француз попросил о снимке)
А потом съездил к тому самому повару, который солит стейки через локоть. Юрий в курсе современных трендов.
Теперь понятно, почему футболисты ЦСКА постоянно удивляют нас с положительной стороны. Только "армейцы" отдыхают с мячом. Фёдор Чалов, например, готовится испытать все прелести поражения в футболке "Челси". Как говорится, за секунду до.
Машина-Влашич продолжает прокачивать свой дриблинг.
Дмитрий Комбаров хвастается рыбалкой.
А его партнёр Илья Кутепов цитирует Пабло Эксобара. Что ж, у каждого свои герои и любимые исторические персонажи. У защитника "Спартака" таковым, видимо, является убийца. Иначе просто непонятно, зачем пихать его "глубокомысленные" высказывания себе на страницу.
Семья Чорлуки поздравляет вас с новым годом.
Смолов занимается странными вещами. Он путешествует по миру и фотографируется, становясь в сомнительные позы.
Джордан такой фигнёй не занимался!
Но больше всех поразил Ребров. Здесь целый комплекс.
Но это были цветочки.
Хотя нет, подождите... Цветочки вот. Для Артёма!
А как вы проводите праздники? Готов спорить, что не так весело, как Ребров.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Главный футбольный герой этого года Артём Дзюба встречал новый год в кругу близких. Пижамная вечеринка это весело, хоть и как-то не в духе бойкого Артёма.
Маркизио вовсю отдыхает на Мальдивах и делится приятными впечатлениями. Поводов унывать у итальянца нет: в Санкт-Петербурге, как выяснилось, в футбол играть необязательно.
Леандро Паредеса, который недавно рассказал, что не особо хочет играть в России, можно понять. У него явно есть возможность провести время интереснее.
Юрий Газинский проводит свободное время круче всех. Сначала он сфотографировался с Зизу (хотя в этом сезоне полузащитник "Краснодара" настолько крут, что, возможно, сам легендарный француз попросил о снимке)
А потом съездил к тому самому повару, который солит стейки через локоть. Юрий в курсе современных трендов.
Теперь понятно, почему футболисты ЦСКА постоянно удивляют нас с положительной стороны. Только "армейцы" отдыхают с мячом. Фёдор Чалов, например, готовится испытать все прелести поражения в футболке "Челси". Как говорится, за секунду до.
Машина-Влашич продолжает прокачивать свой дриблинг.
Дмитрий Комбаров хвастается рыбалкой.
А его партнёр Илья Кутепов цитирует Пабло Эксобара. Что ж, у каждого свои герои и любимые исторические персонажи. У защитника "Спартака" таковым, видимо, является убийца. Иначе просто непонятно, зачем пихать его "глубокомысленные" высказывания себе на страницу.
Семья Чорлуки поздравляет вас с новым годом.
Смолов занимается странными вещами. Он путешествует по миру и фотографируется, становясь в сомнительные позы.
Джордан такой фигнёй не занимался!
Но больше всех поразил Ребров. Здесь целый комплекс.
Но это были цветочки.
Хотя нет, подождите... Цветочки вот. Для Артёма!
А как вы проводите праздники? Готов спорить, что не так весело, как Ребров.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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