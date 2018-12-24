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И только игроки ЦСКА продолжают играть в футбол. Фото футболистов РПЛ из отпуска

Пока наши стадионы завалены снегом, футболисты разъехались по миру и по-разному проводят своё время. Rusfootball.info проверил социальные сети и выцепил для вас самое интересное или забавное. Здесь цитаты Эскобара от Кутепова, боль Чалова и переодевания от семьи Ребровых.

Главный футбольный герой этого года Артём Дзюба встречал новый год в кругу близких. Пижамная вечеринка это весело, хоть и как-то не в духе бойкого Артёма.

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С Новым Годом!!!???

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Маркизио вовсю отдыхает на Мальдивах и делится приятными впечатлениями. Поводов унывать у итальянца нет: в Санкт-Петербурге, как выяснилось, в футбол играть необязательно.


Леандро Паредеса, который недавно рассказал, что не особо хочет играть в России, можно понять. У него явно есть возможность провести время интереснее.

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El amor de mi vida ?

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Юрий Газинский проводит свободное время круче всех. Сначала он сфотографировался с Зизу (хотя в этом сезоне полузащитник "Краснодара" настолько крут, что, возможно, сам легендарный француз попросил о снимке)


А потом съездил к тому самому повару, который солит стейки через локоть. Юрий в курсе современных трендов.


Теперь понятно, почему футболисты ЦСКА постоянно удивляют нас с положительной стороны. Только "армейцы" отдыхают с мячом. Фёдор Чалов, например, готовится испытать все прелести поражения в футболке "Челси". Как говорится, за секунду до.

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?Футбол не прощает?

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Машина-Влашич продолжает прокачивать свой дриблинг.

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Precision beats power.

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Дмитрий Комбаров хвастается рыбалкой.


А его партнёр Илья Кутепов цитирует Пабло Эксобара. Что ж, у каждого свои герои и любимые исторические персонажи. У защитника "Спартака" таковым, видимо, является убийца. Иначе просто непонятно, зачем пихать его "глубокомысленные" высказывания себе на страницу.


Семья Чорлуки поздравляет вас с новым годом.


Смолов занимается странными вещами. Он путешествует по миру и фотографируется, становясь в сомнительные позы.

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All this drip on me...?? #mostloved

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Джордан такой фигнёй не занимался!


Но больше всех поразил Ребров. Здесь целый комплекс.

И только игроки ЦСКА продолжают играть в футбол. Фото футболистов РПЛ из отпуска


Но это были цветочки.


Хотя нет, подождите... Цветочки вот. Для Артёма!



А как вы проводите праздники? Готов спорить, что не так весело, как Ребров.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Спартак Локомотив Чалов Чорлука
Сегодня, 16:32
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#6  СуперШтангист   (Сегодня, 18:52)
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online
Болеет за:
«Терек»
Кэшбэков показывает своё отношение к дрезине и стаканычу.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#5  Spartak СССР   (Сегодня, 17:54)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ниндзя
штанга подарила букет скрытому гею Реброву

весь гей кагал со Шлюцким в Голландии
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
#4  Яamon   (Сегодня, 17:41)
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  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
дядя федя сел покакать
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#3  Egorysche   (Сегодня, 17:12)
  • +1
  •  (1)
online

капец Влашич машина
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#2  shatronok  Россия (Сегодня, 17:03)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Федя похоже с экзотической кухней переборщил.
Регистрация: 12.07.2014 [жалоба]
#1  Ниндзя   (Сегодня, 16:46)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
штанга подарила букет скрытому гею Реброву smile
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
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